На Волині освятять новий храм





Про це повідомили у Волинській єпархії УПЦ КП.



17 листопада, в суботу, митрополит Луцький і Волинський Михаїл здійснить чин освячення церкви Мучениць Віри, Надії, Любові та матері їх Софії в цьому райцентрі (вул. Паркова, 2).



"Настоятель парафії протоієрей Михайло Мельничук запрошує всіх розділити радість свята. Початок Божественної Літургії о 9 год.", - йдеться у повідомленні.

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