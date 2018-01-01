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На Волині освятять новий храм

На Волині освятять новий храм
У Маневичах освятять новий храм.

Про це повідомили у Волинській єпархії УПЦ КП.

17 листопада, в суботу, митрополит Луцький і Волинський Михаїл здійснить чин освячення церкви Мучениць Віри, Надії, Любові та матері їх Софії в цьому райцентрі (вул. Паркова, 2).

"Настоятель парафії протоієрей Михайло Мельничук запрошує всіх розділити радість свята. Початок Божественної Літургії о 9 год.", - йдеться у повідомленні.

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Теги: церква, освячення
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