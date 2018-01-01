На Волині освятять новий храм
Сьогодні, 18:00
У Маневичах освятять новий храм.
Про це повідомили у Волинській єпархії УПЦ КП.
17 листопада, в суботу, митрополит Луцький і Волинський Михаїл здійснить чин освячення церкви Мучениць Віри, Надії, Любові та матері їх Софії в цьому райцентрі (вул. Паркова, 2).
"Настоятель парафії протоієрей Михайло Мельничук запрошує всіх розділити радість свята. Початок Божественної Літургії о 9 год.", - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомили у Волинській єпархії УПЦ КП.
17 листопада, в суботу, митрополит Луцький і Волинський Михаїл здійснить чин освячення церкви Мучениць Віри, Надії, Любові та матері їх Софії в цьому райцентрі (вул. Паркова, 2).
"Настоятель парафії протоієрей Михайло Мельничук запрошує всіх розділити радість свята. Початок Божественної Літургії о 9 год.", - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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