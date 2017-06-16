Дружина депутата поставить два кіоски з кавою у Луцьку

Михайла Імберовського Оксана встановить два кіоски у Луцьку.



Про це йшлося у середу, 7 листопада, під час засідання виконкому Луцькради.



Начальник управління розвитку підприємництва та реклами Наталія Рибай розповіла, що два кіоски встановлять на місці, де раніше розміщувалися тимчасові споруди «Луцькпреси». Тепер же 3 роки там продаватимуть каву.



Одну «точку» встановлять на вулиці Лесі Українки, 58. Також Оксана Імберовська поставить кавовий кіоск на вулиці Ковельській, 4.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дружина депутата обласної радивстановить два кіоски у Луцьку.Про це йшлося у середу, 7 листопада, під час засідання виконкому Луцькради.Начальник управління розвитку підприємництва та реклами Наталія Рибай розповіла, що два кіоски встановлять на місці, де раніше розміщувалися тимчасові споруди «Луцькпреси». Тепер же 3 роки там продаватимуть каву.Одну «точку» встановлять на вулиці Лесі Українки, 58. Також Оксана Імберовська поставить кавовий кіоск на вулиці Ковельській, 4.

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