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Дружина депутата поставить два кіоски з кавою у Луцьку

Дружина депутата поставить два кіоски з кавою у Луцьку
Дружина депутата обласної ради Михайла Імберовського Оксана встановить два кіоски у Луцьку.

Про це йшлося у середу, 7 листопада, під час засідання виконкому Луцькради.

Начальник управління розвитку підприємництва та реклами Наталія Рибай розповіла, що два кіоски встановлять на місці, де раніше розміщувалися тимчасові споруди «Луцькпреси». Тепер же 3 роки там продаватимуть каву.

Одну «точку» встановлять на вулиці Лесі Українки, 58. Також Оксана Імберовська поставить кавовий кіоск на вулиці Ковельській, 4.

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Теги: Михайло Імберовський, дружина, кіоски, Луцьк
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Коментарі 2
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А хоч на голові усім лучанам ти ж депутат. Можеш навіть купу навалити під собором. Це твій час . ГРЕБИ УСЕ!!!
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Як тільки пол.про..перейшла з укроп,відразу і результат.Совість не мучить,таких ні.Вже кавою скоро заллють пів-Луцька,хоча в більшості з них просто помиї.
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