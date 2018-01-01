У центрі Луцька зведуть офісне приміщення

У Луцьку на Богдана Хмельницького зведуть багатоповерхове офісне приміщення.Про це йшлося у середу, 7 листопада, під час засідання виконкому Луцькради.Начальник управління містобудування та архітектурирозповів, що на засіданні міської ради від 22 грудня 2017 року ухвалили рішення міської ради «Про надання дозволу на розробку проекту детального плану території в межах вулиць Даргомижського, П’ятницька Гірка, Богдана Хмельницького, Ковельська, Набережна у місті Луцьку».Пропозиції від громадськості щодо проекту містобудівної документації не надійшли. Тож план території ухвалили без змін.«Йдеться про ділянку на вулиці Богдана Хмельницького біля міської ради. Там побудують 4-поверховий будинок», - зауважив Туз. Йдеться про зведення офісного приміщення компанією, що займається аптечним бізнесом.