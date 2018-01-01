«Хочу жити заради діток», - онкохвора лучанка благає про допомогу
Сьогодні, 06:55
Лучанка, мама двох діток, Наталія Парадовська звертається до усіх небайдужих про допомогу.
Про це пишуть Волинські новини.
Жінці діагностували рак молочної залози на ІІ стадії. На проходження дороговартісної хіміотерапії і, в подальшому, операції сім'я хворої не має достатньо коштів.
«Ради своїх прекрасних синочків 6 і 11 років я хочу жити! Я вірю та надіюсь на Вашу допомогу! Подаруйте мені життя!» – закликає Наталія усіх небайдужих.
Номер картки Приватбанку:
Парадовська Наталія Миколаївна
5168 7427 0779 4677
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Про це пишуть Волинські новини.
Жінці діагностували рак молочної залози на ІІ стадії. На проходження дороговартісної хіміотерапії і, в подальшому, операції сім'я хворої не має достатньо коштів.
«Ради своїх прекрасних синочків 6 і 11 років я хочу жити! Я вірю та надіюсь на Вашу допомогу! Подаруйте мені життя!» – закликає Наталія усіх небайдужих.
Номер картки Приватбанку:
Парадовська Наталія Миколаївна
5168 7427 0779 4677
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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