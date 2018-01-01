«Хочу жити заради діток», - онкохвора лучанка благає про допомогу

Наталія Парадовська звертається до усіх небайдужих про допомогу.



Про це пишуть



Жінці діагностували рак молочної залози на ІІ стадії. На проходження дороговартісної хіміотерапії і, в подальшому, операції сім'я хворої не має достатньо коштів.



«Ради своїх прекрасних синочків 6 і 11 років я хочу жити! Я вірю та надіюсь на Вашу допомогу! Подаруйте мені життя!» – закликає Наталія усіх небайдужих.



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