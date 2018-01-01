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«Хочу жити заради діток», - онкохвора лучанка благає про допомогу

«Хочу жити заради діток», - онкохвора лучанка благає про допомогу
Лучанка, мама двох діток, Наталія Парадовська звертається до усіх небайдужих про допомогу.

Про це пишуть Волинські новини.

Жінці діагностували рак молочної залози на ІІ стадії. На проходження дороговартісної хіміотерапії і, в подальшому, операції сім'я хворої не має достатньо коштів.

«Ради своїх прекрасних синочків 6 і 11 років я хочу жити! Я вірю та надіюсь на Вашу допомогу! Подаруйте мені життя!» – закликає Наталія усіх небайдужих.

Номер картки Приватбанку:
Парадовська Наталія Миколаївна
5168 7427 0779 4677

«Хочу жити заради діток», - онкохвора лучанка благає про допомогу
«Хочу жити заради діток», - онкохвора лучанка благає про допомогу

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Теги: благодійність, Волинь, лікування
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