У Луцьку сьогодні не працюватиме Генконсульство Польщі
Сьогодні, 09:29
Генеральне консульство Республіки Польщі в Луцьку 12 листопада не працюватиме.
Про це йдеться на офіційній сторінці відомства.
"Інформуємо, що 12 листопада 2018р. Генеральне Консульство РП в Луцьку не працює", - йдеться у повідомлені.
Довідка. Президент Польщі підписав закон про встановлення 12 листопада 2018 року Національним святом та вихідним днем з нагоди 100-річчя відновлення незалежності Польщі. Нові положення вже опубліковані в офіційному виданні законів. Це означає, що зміни набудуть чинності від четверга, 8 листопада. Цьогоріч 12 листопада буде вихідним днем. Також у найближчий понеділок будуть чинними правила про обмеження торгівлі у крамницях, гуртівнях та торговельних центрах у свята і деякі неділі.
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Про це йдеться на офіційній сторінці відомства.
"Інформуємо, що 12 листопада 2018р. Генеральне Консульство РП в Луцьку не працює", - йдеться у повідомлені.
Довідка. Президент Польщі підписав закон про встановлення 12 листопада 2018 року Національним святом та вихідним днем з нагоди 100-річчя відновлення незалежності Польщі. Нові положення вже опубліковані в офіційному виданні законів. Це означає, що зміни набудуть чинності від четверга, 8 листопада. Цьогоріч 12 листопада буде вихідним днем. Також у найближчий понеділок будуть чинними правила про обмеження торгівлі у крамницях, гуртівнях та торговельних центрах у свята і деякі неділі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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