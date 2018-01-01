У Ківерцях три тижні затоплює вулицю через прорвану трубу
Сьогодні, 06:51
Майже три тижні вулицею Соборності у волинському місті Ківерці тече вода.
Про це йдеться у сюжеті на сторінці телеканалу UA: Волинь у соціальній мережі Facebook.
За словами мешканки вулиці Наталії Дадеко, прорвало трубу водопроводу, що веде до будинку №44.
Працівники Ківерцівської дільниці водопостачання Рівненської підстанції два дні тому працювали на місці витоку, але ліквідувати його не змогли.
Подробиці прикрої ситуації – у відео.
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Про це йдеться у сюжеті на сторінці телеканалу UA: Волинь у соціальній мережі Facebook.
За словами мешканки вулиці Наталії Дадеко, прорвало трубу водопроводу, що веде до будинку №44.
Працівники Ківерцівської дільниці водопостачання Рівненської підстанції два дні тому працювали на місці витоку, але ліквідувати його не змогли.
Подробиці прикрої ситуації – у відео.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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