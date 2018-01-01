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У Ківерцях три тижні затоплює вулицю через прорвану трубу

У Ківерцях три тижні затоплює вулицю через прорвану трубу
Майже три тижні вулицею Соборності у волинському місті Ківерці тече вода.

Про це йдеться у сюжеті на сторінці телеканалу UA: Волинь у соціальній мережі Facebook.

За словами мешканки вулиці Наталії Дадеко, прорвало трубу водопроводу, що веде до будинку №44.

Працівники Ківерцівської дільниці водопостачання Рівненської підстанції два дні тому працювали на місці витоку, але ліквідувати його не змогли.

Подробиці прикрої ситуації – у відео.



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Теги: потоп, Волинь
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