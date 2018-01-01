У Луцьку з концертом виступатиме Христина Соловій

Христина Соловій.



Виступ відбудеться 23 листопада о 19.00 в у Волинському академічному обласному драмтеатрі імені Тараса Шевченка.



Відома українська співачка презентуватиме луцькій публіці свій новий альбом «Любий друг».



Квитки на концерт можна придбати



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