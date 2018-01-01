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У Луцьку з концертом виступатиме Христина Соловій

У Луцьку з концертом виступатиме Христина Соловій
До Луцька із концертом приїздить Христина Соловій.

Виступ відбудеться 23 листопада о 19.00 в у Волинському академічному обласному драмтеатрі імені Тараса Шевченка.

Відома українська співачка презентуватиме луцькій публіці свій новий альбом «Любий друг».

Квитки на концерт можна придбати ТУТ.
У Луцьку з концертом виступатиме Христина Соловій

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Теги: Христина Соловій, виступ, концерт
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