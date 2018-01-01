У Луцьку з концертом виступатиме Христина Соловій
Сьогодні, 11:47
До Луцька із концертом приїздить Христина Соловій.
Виступ відбудеться 23 листопада о 19.00 в у Волинському академічному обласному драмтеатрі імені Тараса Шевченка.
Відома українська співачка презентуватиме луцькій публіці свій новий альбом «Любий друг».
Квитки на концерт можна придбати ТУТ.
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Виступ відбудеться 23 листопада о 19.00 в у Волинському академічному обласному драмтеатрі імені Тараса Шевченка.
Відома українська співачка презентуватиме луцькій публіці свій новий альбом «Любий друг».
Квитки на концерт можна придбати ТУТ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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