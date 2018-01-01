На Волині відкрили 14-ий інклюзивно-ресурсний центр. ФОТО
Сьогодні, 13:25
На Іваничівщині відбулося офіційне відкриття комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр».
Заклад відкрили 8 листопада, - повідомили у секторі з питань внутрішньої та інформаційної політики Іваничівської райдержадміністрації.
Це вже чотирнадцятий на Волині інклюзивно-ресурсний центр, створений в рамках реформи інклюзивної освіти, яку реалізовує Благодійний Фонд Порошенка у співпраці з МОН.
Серед присутніх на урочистому відкритті - заступник голови облдержадміністрації Світлана Мишковець, голова районної державної адміністрації Лілія Кревська, заступник начальника управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації Тетяна Соломіна, голова районної ради Андрій Бадзюнь, митрофорний протоієрей настоятель Святопокровського храму селища Іваничі отець Андрій; заступник голови районної державної адміністрації Людмила Войтович, заступник селищного голови Віктор Березюк, голова Павлівської ОТГ Андрій Сапожник.
Зі словами вітань до присутніх звернулась заступник голови обласної державної адміністрації Світлана Мишковець.
"Сьогодні це вже чотирнадцятий ресурсний центр з дев’ятнадцяти запланованих нами на цей рік. Діти, які відчувають турботу, підтримку з збоку держави, батьків, педагогів – зовсім по іншому дивляться на світ. Адже такі особливі дітки мають право на щасливе дитинство, нормальний розвиток, бути в центрі нашого суспільства", - зазначила Світлана Євтихіївна.
Опісля, присутніх на урочистому відкритті привітала голова районної державної адміністрації Лілія Кревська.
"З ініціативи Марини Порошенко центри відкривають по всій країні – це велика справа до якої долучились і ми. Переконана, наш Іваничівський центр – один із найкращих не лише в області, а й в Україні", - зазначила вона.
До виступів приєднався голова районної ради Андрій Бадзюнь.
Опісля виступив директор інклюзивно-ресурсного центру Григорій Диконюк.
Після цього настав урочистий момент - присутні перерізали символічну стрічку.
Далі відбулось урочисте освячення центру. Опісля для дітей влаштували солодкий стіл. Вихованці частувались, розважались та знайомились між собою, грали різні ігри, брали участь у конкурсах.
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Заклад відкрили 8 листопада, - повідомили у секторі з питань внутрішньої та інформаційної політики Іваничівської райдержадміністрації.
Це вже чотирнадцятий на Волині інклюзивно-ресурсний центр, створений в рамках реформи інклюзивної освіти, яку реалізовує Благодійний Фонд Порошенка у співпраці з МОН.
Серед присутніх на урочистому відкритті - заступник голови облдержадміністрації Світлана Мишковець, голова районної державної адміністрації Лілія Кревська, заступник начальника управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації Тетяна Соломіна, голова районної ради Андрій Бадзюнь, митрофорний протоієрей настоятель Святопокровського храму селища Іваничі отець Андрій; заступник голови районної державної адміністрації Людмила Войтович, заступник селищного голови Віктор Березюк, голова Павлівської ОТГ Андрій Сапожник.
Зі словами вітань до присутніх звернулась заступник голови обласної державної адміністрації Світлана Мишковець.
"Сьогодні це вже чотирнадцятий ресурсний центр з дев’ятнадцяти запланованих нами на цей рік. Діти, які відчувають турботу, підтримку з збоку держави, батьків, педагогів – зовсім по іншому дивляться на світ. Адже такі особливі дітки мають право на щасливе дитинство, нормальний розвиток, бути в центрі нашого суспільства", - зазначила Світлана Євтихіївна.
Опісля, присутніх на урочистому відкритті привітала голова районної державної адміністрації Лілія Кревська.
"З ініціативи Марини Порошенко центри відкривають по всій країні – це велика справа до якої долучились і ми. Переконана, наш Іваничівський центр – один із найкращих не лише в області, а й в Україні", - зазначила вона.
До виступів приєднався голова районної ради Андрій Бадзюнь.
Опісля виступив директор інклюзивно-ресурсного центру Григорій Диконюк.
Після цього настав урочистий момент - присутні перерізали символічну стрічку.
Далі відбулось урочисте освячення центру. Опісля для дітей влаштували солодкий стіл. Вихованці частувались, розважались та знайомились між собою, грали різні ігри, брали участь у конкурсах.
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