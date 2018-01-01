На Волині відкрили 14-ий інклюзивно-ресурсний центр. ФОТО

На Іваничівщині відбулося офіційне відкриття комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр».Заклад відкрили 8 листопада, - повідомили у секторі з питань внутрішньої та інформаційної політики Іваничівської райдержадміністрації.Це вже чотирнадцятий на Волині інклюзивно-ресурсний центр, створений в рамках реформи інклюзивної освіти, яку реалізовує Благодійний Фонд Порошенка у співпраці з МОН.Серед присутніх на урочистому відкритті - заступник голови облдержадміністрації, голова районної державної адміністрації, заступник начальника управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації, голова районної ради, митрофорний протоієрей настоятель Святопокровського храму селища Іваничі отець; заступник голови районної державної адміністрації, заступник селищного голови, голова Павлівської ОТГЗі словами вітань до присутніх звернулась заступник голови обласної державної адміністрації Світлана Мишковець."Сьогодні це вже чотирнадцятий ресурсний центр з дев’ятнадцяти запланованих нами на цей рік. Діти, які відчувають турботу, підтримку з збоку держави, батьків, педагогів – зовсім по іншому дивляться на світ. Адже такі особливі дітки мають право на щасливе дитинство, нормальний розвиток, бути в центрі нашого суспільства", - зазначила Світлана Євтихіївна.Опісля, присутніх на урочистому відкритті привітала голова районної державної адміністрації Лілія Кревська."З ініціативи Марини Порошенко центри відкривають по всій країні – це велика справа до якої долучились і ми. Переконана, наш Іваничівський центр – один із найкращих не лише в області, а й в Україні", - зазначила вона.До виступів приєднався голова районної радиОпісля виступив директор інклюзивно-ресурсного центру Григорій Диконюк.Після цього настав урочистий момент - присутні перерізали символічну стрічку.Далі відбулось урочисте освячення центру. Опісля для дітей влаштували солодкий стіл. Вихованці частувались, розважались та знайомились між собою, грали різні ігри, брали участь у конкурсах.