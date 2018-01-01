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День студента у «Промені»*

День студента у «Промені»*
17 листопада о 21:00 у Grand Central, що на 4-му поверсі Розважального центру «Промінь» відбудеться студентська вечірка «Grand Student's Day»!

Тут розважатимуть Dj Baks, Mc Roma Martin та Mc Roma Twin.
Кав’ярня Ring Coffee також вгощатиме пуншем всього за 25 грн, а на барній стійці Grand Central на всіх чекатимуть ШОТИ «на халяву» від Ring Cafe.

Також на цій вечірці відбудеться розіграш стипендії у 5000 грн від Променя.

Деталі розіграшу тут: https://www.instagram.com/p/Bp2BCToB3Hs/
День студента у «Промені»*
День студента у «Промені»*

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Теги: РЦ «Промінь»
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