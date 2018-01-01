Гройсман похвалив Волинь за децентралізацію. ВІДЕО
Сьогодні, 16:17
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман поставив ОТГ із Волині у приклад успішності реформи децентралізації.
Про це йдеться у дописі на сторінці прем’єра у соціальній мережі Facebook.
«Княгининівська ОТГ на Волині – один із прикладів того, наскільки успішною є реформа децентралізації. Тут на місці старого шкільного майданчика за 3 місяці збудували сучасний стадіон», - зазначив глава уряду.
У дописі також ідеться, що на новому спорткомплексі розмістили волейбольне, футбольне й баскетбольне поле, два майданчики з тренажерами та бігову доріжку. Проект був повністю профінансований з місцевого бюджету.
«Недарма я щоразу кажу: об’єднуйтесь! Коли людей пов’язує спільна мета - реалізуються такі прекрасні проекти», - закликав Гройсман.
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Про це йдеться у дописі на сторінці прем’єра у соціальній мережі Facebook.
«Княгининівська ОТГ на Волині – один із прикладів того, наскільки успішною є реформа децентралізації. Тут на місці старого шкільного майданчика за 3 місяці збудували сучасний стадіон», - зазначив глава уряду.
У дописі також ідеться, що на новому спорткомплексі розмістили волейбольне, футбольне й баскетбольне поле, два майданчики з тренажерами та бігову доріжку. Проект був повністю профінансований з місцевого бюджету.
«Недарма я щоразу кажу: об’єднуйтесь! Коли людей пов’язує спільна мета - реалізуються такі прекрасні проекти», - закликав Гройсман.
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