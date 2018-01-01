Гройсман похвалив Волинь за децентралізацію. ВІДЕО

Прем’єр-міністр Українипоставив ОТГ із Волині у приклад успішності реформи децентралізації.Про це йдеться у дописі на сторінці прем’єра у соціальній мережі Facebook.«Княгининівська ОТГ на Волині – один із прикладів того, наскільки успішною є реформа децентралізації. Тут на місці старого шкільного майданчика за 3 місяці збудували сучасний стадіон», - зазначив глава уряду.У дописі також ідеться, що на новому спорткомплексі розмістили волейбольне, футбольне й баскетбольне поле, два майданчики з тренажерами та бігову доріжку. Проект був повністю профінансований з місцевого бюджету.«Недарма я щоразу кажу: об’єднуйтесь! Коли людей пов’язує спільна мета - реалізуються такі прекрасні проекти», - закликав Гройсман.