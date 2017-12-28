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У центрі Луцька зібралися власники євроавтівок

У центрі Луцька зібралися власники євроавтівок
У Луцьку відбулося віче власників авто на єврономерах.

Про це у Facebook повідомив активіст Радим Романюк.

"Відбулося віче за досягнення цивілізованого ринку уживаних автомобілів шляхом прийняття доступних ставок розмитнення з врахуванням доходу простих громадян. Будемо звертатися до органів влади та обранців народу для вибудови правових механізмів досягнення цього. Якщо нас не почують ми не зможемо всі придбати доступні вживані авто. Ми не хочемо і не будемо вчиняти порушення закону, але ми залишаємо за собою право на мирну акцію як крайній варіант, щоб позицію простих громадян врахували", - йдеться у дописі.

У центрі Луцька зібралися власники євроавтівок
У центрі Луцька зібралися власники євроавтівок
У центрі Луцька зібралися власники євроавтівок

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Теги: єврономера, авто, віче
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Коментарі 3
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Є вирішення: зробити низькі ставки на розмитенння, а тих в кого через місяць досі будуть бляшані номери - шманати в хвіст та гриву
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а чому вони мають право по пішоходній зоні їздити??? ще й в неділю? Там Мам з дітьми гуляє більше ніж бляхарів прийшло. Де поліція???
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Дурачки
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