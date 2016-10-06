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У Луцьку викрили магазин, який вночі торгує алкоголем

У Луцьку викрили магазин, який вночі торгує алкоголем
У Луцьку муніципали "спіймали" продавця магазину «Домашній», який розташований на вулиці Чкалова, на нічній торгівлі алкоголем.

Про це йдеться на сторінці Департаменту Муніципальної Варти Луцької міської ради у facebook.

Так, працівниця магазину продала покупцям пиво в нічний час доби. На неї склали адмінпротокол буде направлено на розгляд адміністративної комісії органу місцевого самоврядування за місцем проживання порушника для визначення міри покарання.

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Теги: муніципали, продаж, алкоголь
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