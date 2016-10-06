У Луцьку викрили магазин, який вночі торгує алкоголем





Про це йдеться на сторінці Департаменту Муніципальної Варти Луцької міської ради у facebook.



Так, працівниця магазину продала покупцям пиво в нічний час доби. На неї склали адмінпротокол буде направлено на розгляд адміністративної комісії органу місцевого самоврядування за місцем проживання порушника для визначення міри покарання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку муніципали "спіймали" продавця магазину «Домашній», який розташований на вулиці Чкалова, на нічній торгівлі алкоголем.Про це йдеться на сторінці Департаменту Муніципальної Варти Луцької міської ради у facebook.Так, працівниця магазину продала покупцям пиво в нічний час доби. На неї склали адмінпротокол буде направлено на розгляд адміністративної комісії органу місцевого самоврядування за місцем проживання порушника для визначення міри покарання.

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