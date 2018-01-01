На Волині через кір закрили 9 шкіл





Про це повідомляє



Нагадаємо, минулого тижня



Як розповіла заступниця директора обласного лабораторного центру Лариса Дудковська, за останні три доби зареєстровано 17 випадків кору.



З її слів, захворюваність йде на спад. Минулого тижня за три дні захворіла 41-а особа. З початку року кором перехворіло тисяча 622-є людей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У дев'яти школах Волині призупинене навчання через захворювання на кір.Про це повідомляє Суспільне Волині Нагадаємо, минулого тижня вимушені канікули були в учнів 12-ти навчальних закладів Як розповіла заступниця директора обласного лабораторного центру, за останні три доби зареєстровано 17 випадків кору.З її слів, захворюваність йде на спад. Минулого тижня за три дні захворіла 41-а особа. З початку року кором перехворіло тисяча 622-є людей.

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