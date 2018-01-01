вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині через кір закрили 9 шкіл

На Волині через кір закрили 9 шкіл
У дев'яти школах Волині призупинене навчання через захворювання на кір.

Про це повідомляє Суспільне Волині.

Нагадаємо, минулого тижня вимушені канікули були в учнів 12-ти навчальних закладів.

Як розповіла заступниця директора обласного лабораторного центру Лариса Дудковська, за останні три доби зареєстровано 17 випадків кору.

З її слів, захворюваність йде на спад. Минулого тижня за три дні захворіла 41-а особа. З початку року кором перехворіло тисяча 622-є людей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: кір, хвороба, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Кавовий Луцьк: як мешканці міста рятуються від холоду. ФОТО
У Луцьку атовці в робочий час застали чиновника в ресторані. ФОТО. ВІДЕО
Верховна Рада легалізувала «євробляхи»
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У селі на Волині згорів будинок: просять допомогти родині
Сьогодні, 17:25
Стрілянина на луцькій автомийці: затримали ще одного підозрюваного
Сьогодні, 17:19
На Волині через кір закрили 9 шкіл
Сьогодні, 17:00
Луцьк буде з водою: обленерго порозумілося з водоканалом
Сьогодні, 17:00
У справі вбивства Гандзюк арештували екс-помічника народного депутата
Сьогодні, 16:58
Схожі новини
Волинян попереджають про небезпеку кору та дифтерії Волинян попереджають про небезпеку кору та дифтерії
05 листопад, 17:10
Луцька студентка привезла у село кір Луцька студентка привезла у село кір
05 листопад, 13:30
Кір наближається до Луцька: діти хворіють у навколишніх селах Кір наближається до Луцька: діти хворіють у навколишніх селах
22 жовтень, 17:56
У Луцькому районі на кір захворіло 28 людей У Луцькому районі на кір захворіло 28 людей
10 жовтень, 15:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Звіт з будівництва ЖК «Супернова»: у четвертому будинку встановлюють вікна*
Сьогодні, 18:30
 0
Як на Світязі «реанімують» набережну. ФОТО
Сьогодні, 18:17
 0
У Києві 23-річна дівчина вбила мачуху
Сьогодні, 17:58
 0
На Волині перевірили пилорами: знайшли низку порушень
Сьогодні, 17:46
 0
У луцькій галереї просто неба – нова експозиція. ФОТО
Сьогодні, 17:40
 0
Медіа
відео
1/8