На Волині через кір закрили 9 шкіл
Сьогодні, 17:00
У дев'яти школах Волині призупинене навчання через захворювання на кір.
Про це повідомляє Суспільне Волині.
Нагадаємо, минулого тижня вимушені канікули були в учнів 12-ти навчальних закладів.
Як розповіла заступниця директора обласного лабораторного центру Лариса Дудковська, за останні три доби зареєстровано 17 випадків кору.
З її слів, захворюваність йде на спад. Минулого тижня за три дні захворіла 41-а особа. З початку року кором перехворіло тисяча 622-є людей.
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Про це повідомляє Суспільне Волині.
Нагадаємо, минулого тижня вимушені канікули були в учнів 12-ти навчальних закладів.
Як розповіла заступниця директора обласного лабораторного центру Лариса Дудковська, за останні три доби зареєстровано 17 випадків кору.
З її слів, захворюваність йде на спад. Минулого тижня за три дні захворіла 41-а особа. З початку року кором перехворіло тисяча 622-є людей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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