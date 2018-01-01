Головний лікар луцького пологового отримав нагороду від міськради
Сьогодні, 08:57
Міська рада нагородила головного лікаря Луцького пологового будинку Михайла Токарчука.
Вручення відбулося на оперативній нараді Луцького міського голови у вівторок, 13 листопада.
Михайла Токарчука нагородили Почесною грамотою міста Луцька за багаторічну сумлінну працю у галузі охорони здоров’я та з нагоди 60-ти річчя.
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Вручення відбулося на оперативній нараді Луцького міського голови у вівторок, 13 листопада.
Михайла Токарчука нагородили Почесною грамотою міста Луцька за багаторічну сумлінну працю у галузі охорони здоров’я та з нагоди 60-ти річчя.
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