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Головний лікар луцького пологового отримав нагороду від міськради

Головний лікар луцького пологового отримав нагороду від міськради
Міська рада нагородила головного лікаря Луцького пологового будинку Михайла Токарчука.

Вручення відбулося на оперативній нараді Луцького міського голови у вівторок, 13 листопада.

Михайла Токарчука нагородили Почесною грамотою міста Луцька за багаторічну сумлінну працю у галузі охорони здоров’я та з нагоди 60-ти річчя.

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Теги: Луцьк, Михайло Токарчук
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