Головний лікар луцького пологового отримав нагороду від міськради

Михайла Токарчука.



Вручення відбулося на оперативній нараді Луцького міського голови у вівторок, 13 листопада.



Михайла Токарчука нагородили Почесною грамотою міста Луцька за багаторічну сумлінну працю у галузі охорони здоров’я та з нагоди 60-ти річчя.

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