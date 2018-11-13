Луцьк на столітніх фото часів Першої світової





З них можна дізнатися, наскільки змінилося місто за 100 років, -повідомляє



До наших часів, окрім ретро-світлин, дійшли також спогади про тогочасний Луцьк від солдатів, які тут перебували в роки Першої Світової війни.



Ось декілька цитат, які передають атмосферу тогочасного міста.



“Луцьк — місто досить велике, і будівлі в ньому, за винятком дуже небагатьох, і то на околицях, залишилися всі цілі; жителів порівняно небагато, але все ж є, і більшість євреї. Час від часу з’являються австрійські аероплани — обстрілювати місто. Були на живильному пункті — тобто в товарному вагоні, пристосованому до їдальні. Там нас безкоштовно погодували обідом і чаєм. Розписалися в книзі відвідувачів, я написав: “Обідав і знайшов все в справності”, — розповів у своєму щоденнику солдат Ананьєв.



"Здалеку бачив стародавні квадратні вежі, церкви і костели, а поблизу тільки жидівські крамнички, де купував що треба і що не треба. Місто подібне до середньогубернских, тільки, звичайно, з жидівським відбитком. Їздив, по суті, сам не знаю навіщо — провітритися і побачити “місто”, якого не бачив уже 3 місяці… Катався на автомобілі по Луцьку. Стара частина міста прямо wildromantisch. Архаїчна, наївна, але по-своєму брудна фортеця з усіченими пірамідами веж, костел, старі будинки і якась особлива святкова тиша. Внизу Стир з болотами і туманом. Давно не бачив такого стрункого неспотвореного ансамблю — немов в Сієні. Небо знову ясне і діамантове", — поділився спогадами відомий фізик Сергій Вавілов.



Тетяна Яцечко-Блаженко





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У мережі показали світлини Луцька часів Першої світової війни.З них можна дізнатися, наскільки змінилося місто за 100 років, -повідомляє ВолиньUA До наших часів, окрім ретро-світлин, дійшли також спогади про тогочасний Луцьк від солдатів, які тут перебували в роки Першої Світової війни.Ось декілька цитат, які передають атмосферу тогочасного міста.“Луцьк — місто досить велике, і будівлі в ньому, за винятком дуже небагатьох, і то на околицях, залишилися всі цілі; жителів порівняно небагато, але все ж є, і більшість євреї. Час від часу з’являються австрійські аероплани — обстрілювати місто. Були на живильному пункті — тобто в товарному вагоні, пристосованому до їдальні. Там нас безкоштовно погодували обідом і чаєм. Розписалися в книзі відвідувачів, я написав: “Обідав і знайшов все в справності”, — розповів у своєму щоденнику солдат Ананьєв."Здалеку бачив стародавні квадратні вежі, церкви і костели, а поблизу тільки жидівські крамнички, де купував що треба і що не треба. Місто подібне до середньогубернских, тільки, звичайно, з жидівським відбитком. Їздив, по суті, сам не знаю навіщо — провітритися і побачити “місто”, якого не бачив уже 3 місяці… Катався на автомобілі по Луцьку. Стара частина міста прямо wildromantisch. Архаїчна, наївна, але по-своєму брудна фортеця з усіченими пірамідами веж, костел, старі будинки і якась особлива святкова тиша. Внизу Стир з болотами і туманом. Давно не бачив такого стрункого неспотвореного ансамблю — немов в Сієні. Небо знову ясне і діамантове", — поділився спогадами відомий фізик Сергій Вавілов.

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