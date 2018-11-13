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Луцьк на столітніх фото часів Першої світової

Луцьк на столітніх фото часів Першої світової
У мережі показали світлини Луцька часів Першої світової війни.

З них можна дізнатися, наскільки змінилося місто за 100 років, -повідомляє ВолиньUA.

До наших часів, окрім ретро-світлин, дійшли також спогади про тогочасний Луцьк від солдатів, які тут перебували в роки Першої Світової війни.

Ось декілька цитат, які передають атмосферу тогочасного міста.

“Луцьк — місто досить велике, і будівлі в ньому, за винятком дуже небагатьох, і то на околицях, залишилися всі цілі; жителів порівняно небагато, але все ж є, і більшість євреї. Час від часу з’являються австрійські аероплани — обстрілювати місто. Були на живильному пункті — тобто в товарному вагоні, пристосованому до їдальні. Там нас безкоштовно погодували обідом і чаєм. Розписалися в книзі відвідувачів, я написав: “Обідав і знайшов все в справності”, — розповів у своєму щоденнику солдат Ананьєв.

"Здалеку бачив стародавні квадратні вежі, церкви і костели, а поблизу тільки жидівські крамнички, де купував що треба і що не треба. Місто подібне до середньогубернских, тільки, звичайно, з жидівським відбитком. Їздив, по суті, сам не знаю навіщо — провітритися і побачити “місто”, якого не бачив уже 3 місяці… Катався на автомобілі по Луцьку. Стара частина міста прямо wildromantisch. Архаїчна, наївна, але по-своєму брудна фортеця з усіченими пірамідами веж, костел, старі будинки і якась особлива святкова тиша. Внизу Стир з болотами і туманом. Давно не бачив такого стрункого неспотвореного ансамблю — немов в Сієні. Небо знову ясне і діамантове", — поділився спогадами відомий фізик Сергій Вавілов.

Тетяна Яцечко-Блаженко

Луцьк на столітніх фото часів Першої світової
Луцьк на столітніх фото часів Першої світової
Луцьк на столітніх фото часів Першої світової
Луцьк на столітніх фото часів Першої світової
Луцьк на столітніх фото часів Першої світової
Луцьк на столітніх фото часів Першої світової
Луцьк на столітніх фото часів Першої світової
Луцьк на столітніх фото часів Першої світової
Луцьк на столітніх фото часів Першої світової
Луцьк на столітніх фото часів Першої світової
Луцьк на столітніх фото часів Першої світової
Луцьк на столітніх фото часів Першої світової
Луцьк на столітніх фото часів Першої світової
Луцьк на столітніх фото часів Першої світової
Луцьк на столітніх фото часів Першої світової

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Теги: історія, фото
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