У Луцьку на Соборності влаштували стихійну парковку





Про це на платформі Відкрите місто повідомив лучанин Дмитро Гуменюк.



За словами чоловіка, на тротуарі утворилася стихійна парковка.



"На тротуарі біля магазину Троянда і ресторану Bengale на просп. Соборності 14а влаштували парковку і тротуар став схожий на проїжджу частину. Прохання встановити обмежувачі в'їзду на тротуар. Ну і бажано відразу при реконструкціях проектувати обмежувачі", -йдеться у описі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на проспекті Соборності просять встановити обмежувачі руху, аби на тротуар не заїжджали автівки.Про це на платформі Відкрите місто повідомив лучанинЗа словами чоловіка, на тротуарі утворилася стихійна парковка."На тротуарі біля магазину Троянда і ресторану Bengale на просп. Соборності 14а влаштували парковку і тротуар став схожий на проїжджу частину. Прохання встановити обмежувачі в'їзду на тротуар. Ну і бажано відразу при реконструкціях проектувати обмежувачі", -йдеться у описі.

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