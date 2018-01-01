У Луцьку на Соборності влаштували стихійну парковку
Сьогодні, 12:02
У Луцьку на проспекті Соборності просять встановити обмежувачі руху, аби на тротуар не заїжджали автівки.
Про це на платформі Відкрите місто повідомив лучанин Дмитро Гуменюк.
За словами чоловіка, на тротуарі утворилася стихійна парковка.
"На тротуарі біля магазину Троянда і ресторану Bengale на просп. Соборності 14а влаштували парковку і тротуар став схожий на проїжджу частину. Прохання встановити обмежувачі в'їзду на тротуар. Ну і бажано відразу при реконструкціях проектувати обмежувачі", -йдеться у описі.
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Про це на платформі Відкрите місто повідомив лучанин Дмитро Гуменюк.
За словами чоловіка, на тротуарі утворилася стихійна парковка.
"На тротуарі біля магазину Троянда і ресторану Bengale на просп. Соборності 14а влаштували парковку і тротуар став схожий на проїжджу частину. Прохання встановити обмежувачі в'їзду на тротуар. Ну і бажано відразу при реконструкціях проектувати обмежувачі", -йдеться у описі.
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Коментарі 1
А що там мало тротуару??? Там зроблений заїзд для автомобілів! І ті автомобілі не заважають проходу людей! Що за "бред"? яка стихійна парковка?
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