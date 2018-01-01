вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

До Чорної п’ятниці у ТРЦ «ПортCity» влаштують фешн-розіграш*

До Чорної п’ятниці у ТРЦ «ПортCity» влаштують фешн-розіграш*
До чорної-чорної п’ятниці у ТРЦ «ПортCity» залишилося лише 10 днів!

Щоб цей день став для Вас ще очікуванішим, ми запускаємо fashion розіграш.

Розігруємо 3 fashion образи у які входить: макіяж та зачіска від «Simona school», а також модний одяг для фотосету.

Ми любимо Вас дивувати, тому не гайте часу та переходьте за посиланням, щоб взяти участь у розіграші:

https://www.facebook.com/lutsk.portcity.com.ua/photos/a.184737798386902/913928035467871/?type=3&theater

До Чорної п’ятниці у ТРЦ «ПортCity» влаштують фешн-розіграш*

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Порт сіті
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Кавовий Луцьк: як мешканці міста рятуються від холоду. ФОТО
У Луцьку атовці в робочий час застали чиновника в ресторані. ФОТО. ВІДЕО
Верховна Рада легалізувала «євробляхи»
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Скільки волинян змінили імена цього року
Сьогодні, 18:45
УПЦ МП розриває взаємини з Вселенським патріархатом
Сьогодні, 18:38
До Чорної п’ятниці у ТРЦ «ПортCity» влаштують фешн-розіграш*
Сьогодні, 18:33
Луцьких комунальників просять прибрати за собою. ФОТО
Сьогодні, 18:28
Зона розваг для малюків у «Промені»*
Сьогодні, 18:15
Схожі новини
Мега відкриття віртуального центру у ТРЦ «ПортCity»* Мега відкриття віртуального центру у ТРЦ «ПортCity»*
09 листопад, 18:16
Чорна п’ятниця у ТРЦ «ПортCity»* Чорна п’ятниця у ТРЦ «ПортCity»*
07 листопад, 20:00
У кінотеатрі «Premier City» аж 5 прем'єрних кінострічок* У кінотеатрі «Premier City» аж 5 прем'єрних кінострічок*
07 листопад, 18:29
Інклюзивне кіно у кінотеатрі «Premier City»* Інклюзивне кіно у кінотеатрі «Premier City»*
06 листопад, 18:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині працівникам поліції вручили ключі від квартир
Сьогодні, 19:22
 0
Уночі на Волині невідомі обчистили магазин
Сьогодні, 19:15
 0
У Луцьку просять створити стоматкабінет для лікування дітей з інвалідністю
Сьогодні, 19:06
 0
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 14 листопада
Сьогодні, 19:00
 0
Скільки волинян змінили імена цього року
Сьогодні, 18:45
 0
Медіа
відео
1/8