До Чорної п’ятниці у ТРЦ «ПортCity» влаштують фешн-розіграш*
Сьогодні, 18:33
До чорної-чорної п’ятниці у ТРЦ «ПортCity» залишилося лише 10 днів!
Щоб цей день став для Вас ще очікуванішим, ми запускаємо fashion розіграш.
Розігруємо 3 fashion образи у які входить: макіяж та зачіска від «Simona school», а також модний одяг для фотосету.
Ми любимо Вас дивувати, тому не гайте часу та переходьте за посиланням, щоб взяти участь у розіграші:
https://www.facebook.com/lutsk.portcity.com.ua/photos/a.184737798386902/913928035467871/?type=3&theater
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Щоб цей день став для Вас ще очікуванішим, ми запускаємо fashion розіграш.
Розігруємо 3 fashion образи у які входить: макіяж та зачіска від «Simona school», а також модний одяг для фотосету.
Ми любимо Вас дивувати, тому не гайте часу та переходьте за посиланням, щоб взяти участь у розіграші:
https://www.facebook.com/lutsk.portcity.com.ua/photos/a.184737798386902/913928035467871/?type=3&theater
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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