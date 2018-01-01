До Чорної п’ятниці у ТРЦ «ПортCity» влаштують фешн-розіграш*

До чорної-чорної п’ятниці у ТРЦ «ПортCity» залишилося лише 10 днів!Щоб цей день став для Вас ще очікуванішим, ми запускаємо fashion розіграш.Розігруємо 3 fashion образи у які входить: макіяж та зачіска від «Simona school», а також модний одяг для фотосету.Ми любимо Вас дивувати, тому не гайте часу та переходьте за посиланням, щоб взяти участь у розіграші: