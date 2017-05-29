Волинська медійниця просить небайдужих допомогти з коштами на лікування сина
Сьогодні, 09:55
Небайдужих волинянин просять допомогти зібрати кошти на лікування 25-річного чоловіка.
Про це на Інформаційного агентства ВолиньPost розповіла лучанка Маша Пилипчук.
Жінка розповіла, що тиждень тому травмувався її син, але не звернув увагу, бо не відчував болю. Однак згодом звернувся до лікарів, які виявили перелом. Операція показала, що травма складніша, ніж показав рентген. Були задіяні додаткові дороговартісні медичні засоби, кошти на які родина немає. Спеціальна пластина, котра була вставлена в кістку, коштує 10 тис. грн. Саме цю суму потрібно сплатити вже найближчим часом, тому й звернулась жінка за допомогою до небайдужих.
Інформація для благодійників: картка в Приватбанку 5167 9856 6068 4994
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Про це на Інформаційного агентства ВолиньPost розповіла лучанка Маша Пилипчук.
Жінка розповіла, що тиждень тому травмувався її син, але не звернув увагу, бо не відчував болю. Однак згодом звернувся до лікарів, які виявили перелом. Операція показала, що травма складніша, ніж показав рентген. Були задіяні додаткові дороговартісні медичні засоби, кошти на які родина немає. Спеціальна пластина, котра була вставлена в кістку, коштує 10 тис. грн. Саме цю суму потрібно сплатити вже найближчим часом, тому й звернулась жінка за допомогою до небайдужих.
Інформація для благодійників: картка в Приватбанку 5167 9856 6068 4994
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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