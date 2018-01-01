Лучан запрошують на перегляд «суворого» фільму
Сьогодні, 18:29
Лучанам пропонують переглянути фільм Романа Поланськи «Піаніст».
Про це повідомили у прес-службі «Lutsk Night Cinema».
У п'ятницю, 16 вересня, у приміщенні Молодіжного центру Волині (вул. Градний Узвіз, 5) пройде вечірній кіноперегляд від проекту «Lutsk night cinema».
Захід розпочнеться о 19:00.
«Ця картина дуже серйозна, говорить із глядачем на далеко не веселі теми. І від того фільм є дуже сильним. Ми просто захотіли показати глядачам дуже суворе кіно. Головне, чого ми хочемо досягти – це щоб наші глядачі замислились над своїм життям, чого воно варте», – діляться думками про стрічку організатори події.
Проект «Lutsk night cinema» веде пропаганду здорового способу життя. Це означає, що на захід суворо заборонено приносити із собою алкоголь або приходити у нетверезому стані. Натомість будь-хто охочий матиме змогу поласувати смачними чаєм, кавою та печивом. Рекомендується приходити в компанії друзів та близьких.
Вхід на подію вільний. Реєстрація відсутня.
Слідкуйте за новинами проекту «Lutsk night cinema» на сторінках у Facebook та Instagram. Там же можна буде знайти новини та деталі майбутнього заходу.
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Про це повідомили у прес-службі «Lutsk Night Cinema».
У п'ятницю, 16 вересня, у приміщенні Молодіжного центру Волині (вул. Градний Узвіз, 5) пройде вечірній кіноперегляд від проекту «Lutsk night cinema».
Захід розпочнеться о 19:00.
«Ця картина дуже серйозна, говорить із глядачем на далеко не веселі теми. І від того фільм є дуже сильним. Ми просто захотіли показати глядачам дуже суворе кіно. Головне, чого ми хочемо досягти – це щоб наші глядачі замислились над своїм життям, чого воно варте», – діляться думками про стрічку організатори події.
Проект «Lutsk night cinema» веде пропаганду здорового способу життя. Це означає, що на захід суворо заборонено приносити із собою алкоголь або приходити у нетверезому стані. Натомість будь-хто охочий матиме змогу поласувати смачними чаєм, кавою та печивом. Рекомендується приходити в компанії друзів та близьких.
Вхід на подію вільний. Реєстрація відсутня.
Слідкуйте за новинами проекту «Lutsk night cinema» на сторінках у Facebook та Instagram. Там же можна буде знайти новини та деталі майбутнього заходу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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