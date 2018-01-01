Лучан запрошують на перегляд «суворого» фільму

Лучанам пропонують переглянути фільм Романа Поланськи «Піаніст».Про це повідомили у прес-службі «Lutsk Night Cinema».У п'ятницю, 16 вересня, у приміщенні Молодіжного центру Волині (вул. Градний Узвіз, 5) пройде вечірній кіноперегляд від проекту «Lutsk night cinema».Захід розпочнеться о 19:00.«Ця картина дуже серйозна, говорить із глядачем на далеко не веселі теми. І від того фільм є дуже сильним. Ми просто захотіли показати глядачам дуже суворе кіно. Головне, чого ми хочемо досягти – це щоб наші глядачі замислились над своїм життям, чого воно варте», – діляться думками про стрічку організатори події.Проект «Lutsk night cinema» веде пропаганду здорового способу життя. Це означає, що на захід суворо заборонено приносити із собою алкоголь або приходити у нетверезому стані. Натомість будь-хто охочий матиме змогу поласувати смачними чаєм, кавою та печивом. Рекомендується приходити в компанії друзів та близьких.Вхід на подію вільний. Реєстрація відсутня.Слідкуйте за новинами проекту «Lutsk night cinema» на сторінках у Facebook та Instagram. Там же можна буде знайти новини та деталі майбутнього заходу.