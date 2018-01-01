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Щасливі години у Ring Cafe, що у «Промені»*

Щасливі години у Ring Cafe, що у «Промені»*
«Луцьк – місто, де найсмачніша і доступна їжа» – так думає кожен, хто приїжджає до нас і зазирає у меню. Недарма ж Луцьк зайняв друге місце у рейтингу обласних центрів 2018 року, який став результатом дослідження якості життя містян. Наше місто перегнала лише Вінниця, але підозрюємо – справа в фонтанах.

Щоб переконатися на собі, просто заходь на 4-й поверх РЦ «Промінь» з 12:00 і до 15:00 замовляй все, що побачиш в меню RING CAFE дешевше на 20%. Щасливі години роблять людей щасливішими. Особливо в обідню пору. Тому запрошуємо вас скористатися нагодою покращити свій настрій смачними стравами і комфортною атмосферою Grand Central food terminal.
Щасливі години у Ring Cafe, що у «Промені»*

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Теги: РЦ «Промінь»
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