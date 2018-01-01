15 листопада на Волині: гортаючи календар

День народження цього дня відзначає підприємець(на фото).Родина вітає Ларису та бажає щасливої долі, радості стільки, як квітів у полі, усмішок глибоких, як дно океану, великого щастя, без зла й обману.Особисте свято цього дня також у Народної артистки України, лауреата обласної мистецької премії імені Агатангела Кримського, головного лікаря Ратнівської центральної районної лікарніта начальника Волинського обласного центру з гідрометеорології державної гідрометеорологічної служби15 листопада день народження святкують одразу два працівники медіа-простору Волині – журналіститаЦього дня також народився керівник луцької компанії InternetDevelsВітаємо тих, у кого сьогодні свято, та бажаємо здоров’я, достатку й життєвих перемог.На Волині 15 листопада 1990 року зареєстровано газету "Справедливість".Окрім того, 15 листопада 2003 року у Луцьку розпочала свою діяльність дизайн-студія "Панда".