вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

15 листопада на Волині: гортаючи календар

15 листопада на Волині: гортаючи календар
День народження цього дня відзначає підприємець Лариса Козак (на фото).

Родина вітає Ларису та бажає щасливої долі, радості стільки, як квітів у полі, усмішок глибоких, як дно океану, великого щастя, без зла й обману.

Особисте свято цього дня також у Народної артистки України, лауреата обласної мистецької премії імені Агатангела Кримського Зої Комарук, головного лікаря Ратнівської центральної районної лікарні Михайла Бегаля та начальника Волинського обласного центру з гідрометеорології державної гідрометеорологічної служби Ростислава Бондарчука.

15 листопада день народження святкують одразу два працівники медіа-простору Волині – журналісти Галина Грибисюк та Любов Ванчугіна.

Цього дня також народився керівник луцької компанії InternetDevels Віктор Левандовський.

Вітаємо тих, у кого сьогодні свято, та бажаємо здоров’я, достатку й життєвих перемог.

На Волині 15 листопада 1990 року зареєстровано газету "Справедливість".

Окрім того, 15 листопада 2003 року у Луцьку розпочала свою діяльність дизайн-студія "Панда".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: календар ВолиньPost, історія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як у Луцьку фестивалили двійнята та близнята. ФОТО
Кавовий Луцьк: як мешканці міста рятуються від холоду. ФОТО
У Луцьку атовці в робочий час застали чиновника в ресторані. ФОТО. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Луцькі студенти готують лікувальні чаї та мазі для військових. ФОТО
Сьогодні, 01:01
15 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Відеореєстратори для волинської поліції обійдуться у 200 тисяч
14 листопад, 22:48
Волинські патрульні «виловлювали» сумлінних водіїв. ФОТО
14 листопад, 22:27
У ще одному місті на Волині хочуть створити притулок для тварин
14 листопад, 22:13
Схожі новини
14 листопада на Волині: гортаючи календар 14 листопада на Волині: гортаючи календар
14 листопад, 00:00
13 листопада на Волині: гортаючи календар 13 листопада на Волині: гортаючи календар
13 листопад, 00:00
10 листопада на Волині: гортаючи календар 10 листопада на Волині: гортаючи календар
10 листопад, 00:00
9 листопада на Волині: гортаючи календар 9 листопада на Волині: гортаючи календар
09 листопад, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Луцькі студенти готують лікувальні чаї та мазі для військових. ФОТО
Сьогодні, 01:01
 0
15 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Відеореєстратори для волинської поліції обійдуться у 200 тисяч
14 листопад, 22:48
 0
Волинські патрульні «виловлювали» сумлінних водіїв. ФОТО
14 листопад, 22:27
 0
У ще одному місті на Волині хочуть створити притулок для тварин
14 листопад, 22:13
 0
Медіа
відео
1/8