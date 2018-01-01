У жахливій аварії на Рівненщині загинув відомий спортсмен





Між селами Гаї-Лев’ятинські та Крупець водій автомобіля Citroen, як повідомляє поліція, не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху. Там авто потрапило під вантажівку, якою керував 30-річний житель Чернівецької області, - пише



За кермом авто був 26-річний спортсмен з армреслінгу Олег Жох. У тяжкому стані його доставили у лікарню.



50-річний батько водія та 33-річний тернопільський спортсмен Андрій Пушкар, які були пасажирами, загинули.



Андрій Пушкар та Олег Жох - чемпіони світу з армреслінгу.





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