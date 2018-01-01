У жахливій аварії на Рівненщині загинув відомий спортсмен
Сьогодні, 08:41
На трасі Київ-Чоп у Радивилівському районі трапилася смертельна ДТП, в якій загинуло двоє людей.
Між селами Гаї-Лев’ятинські та Крупець водій автомобіля Citroen, як повідомляє поліція, не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху. Там авто потрапило під вантажівку, якою керував 30-річний житель Чернівецької області, - пише Рівне вечірнє.
За кермом авто був 26-річний спортсмен з армреслінгу Олег Жох. У тяжкому стані його доставили у лікарню.
50-річний батько водія та 33-річний тернопільський спортсмен Андрій Пушкар, які були пасажирами, загинули.
Андрій Пушкар та Олег Жох - чемпіони світу з армреслінгу.
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Між селами Гаї-Лев’ятинські та Крупець водій автомобіля Citroen, як повідомляє поліція, не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху. Там авто потрапило під вантажівку, якою керував 30-річний житель Чернівецької області, - пише Рівне вечірнє.
За кермом авто був 26-річний спортсмен з армреслінгу Олег Жох. У тяжкому стані його доставили у лікарню.
50-річний батько водія та 33-річний тернопільський спортсмен Андрій Пушкар, які були пасажирами, загинули.
Андрій Пушкар та Олег Жох - чемпіони світу з армреслінгу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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