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У жахливій аварії на Рівненщині загинув відомий спортсмен

У жахливій аварії на Рівненщині загинув відомий спортсмен
На трасі Київ-Чоп у Радивилівському районі трапилася смертельна ДТП, в якій загинуло двоє людей.

Між селами Гаї-Лев’ятинські та Крупець водій автомобіля Citroen, як повідомляє поліція, не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху. Там авто потрапило під вантажівку, якою керував 30-річний житель Чернівецької області, - пише Рівне вечірнє.

За кермом авто був 26-річний спортсмен з армреслінгу Олег Жох. У тяжкому стані його доставили у лікарню.

50-річний батько водія та 33-річний тернопільський спортсмен Андрій Пушкар, які були пасажирами, загинули.

Андрій Пушкар та Олег Жох - чемпіони світу з армреслінгу.

У жахливій аварії на Рівненщині загинув відомий спортсмен
У жахливій аварії на Рівненщині загинув відомий спортсмен
У жахливій аварії на Рівненщині загинув відомий спортсмен

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Теги: Андрій Пушкар, смерть, аварія, Рівненщина
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