У двох селах на Волині злодії покрали обладнання для зв'язку
Сьогодні, 14:04
В селах Скобелка і Ярівка Горохівського району злодії покрали обладнання для зв'язку.
Цими днями правоохоронцям стало відомо, що невідомі злодії на необслуговуючих регенераторних пунктах здійснили крадіжку двох лінійних регенераторів УРТ-2048, - пише газета Волинь-нова.
Можливо, в тих приладах крадії шукали кольоровий метал. Сума збитків становить 930 гривень.
Тож, поліція просить пильних громадян допомогти в розкритті цих злочинів.
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Цими днями правоохоронцям стало відомо, що невідомі злодії на необслуговуючих регенераторних пунктах здійснили крадіжку двох лінійних регенераторів УРТ-2048, - пише газета Волинь-нова.
Можливо, в тих приладах крадії шукали кольоровий метал. Сума збитків становить 930 гривень.
Тож, поліція просить пильних громадян допомогти в розкритті цих злочинів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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