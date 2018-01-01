У двох селах на Волині злодії покрали обладнання для зв'язку





Цими днями правоохоронцям стало відомо, що невідомі злодії на необслуговуючих регенераторних пунктах здійснили крадіжку двох лінійних регенераторів УРТ-2048, - пише газета



Можливо, в тих приладах крадії шукали кольоровий метал. Сума збитків становить 930 гривень.



Тож, поліція просить пильних громадян допомогти в розкритті цих злочинів.

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