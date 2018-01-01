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У двох селах на Волині злодії покрали обладнання для зв'язку

У двох селах на Волині злодії покрали обладнання для зв'язку
В селах Скобелка і Ярівка Горохівського району злодії покрали обладнання для зв'язку.

Цими днями правоохоронцям стало відомо, що невідомі злодії на необслуговуючих регенераторних пунктах здійснили крадіжку двох лінійних регенераторів УРТ-2048, - пише газета Волинь-нова.

Можливо, в тих приладах крадії шукали кольоровий метал. Сума збитків становить 930 гривень.

Тож, поліція просить пильних громадян допомогти в розкритті цих злочинів.

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Теги: кабель, крадіжка
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