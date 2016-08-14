Як вибрати комп’ютерний стіл для дитини?*





Тому першочергове завдання дорослих – «вирахувати» зручність і безпечність меблів, котрими будуть користуватись діти. Адже дитина, котра пішла до школи, буде настільки поглинена новітніми установками, що раптово заполонили її життя, що до свого робочого місця буде ставитись зовсім некритично. Тому на перших порах її, та й дорослих може задовольнити будь-який стіл, що віддалено нагадує письмовий, на який буде встановлено монітор. Але така ситуація буде актуальною лише на перших порах.



Чи можна перетворити письмовий стіл на комп’ютерний?



Відповідь не така вже й прозора, як здається на перший погляд. Про те, чи потрібен дитині комп’ютер як робочий інструмент суперечки давно вже припинились: сучасний цифровий світ диктує свої правила життя. Але чи потрібно батькам спеціально купувати комп’ютерний стіл? Можливо, досить письмового, на якому буде розміщено монітор, а під стільницею якого буде стояти системний блок? Достатньо лише придбати мобільну нішу, в яку його і встановити? Що ж, якщо у вас скрутні фінансові або житлові умови напевне цей компромісний варіант буде найліпшим. Особливо якщо довжина стільниці письмового столу достатня, щоб розмістити монітор, не утискаючи робочий простір для письма. Але все ж таки на письмовому столі більш зручним буде розміщення ноутбука, якому не потрібно виділяти стільки місця, як повноцінному комп’ютеру.



Комп’ютерний стіл для школяра



Тобто, ми вияснили, що в скрутному становищі можна обійтися без комп’ютерного столу. Але лише в скрутному! Тому що утискання при роботі за столом може негативно позначитись на здоров’ї вашої дитини. В першу чергу постраждає зір, оскільки не витримується кут нахилу монітору і необхідна відстань від нього до очей. Далі страждатиме кісткова система дитини, яка в цьому віці перебуває у стані активно росту і дуже вразлива щодо неправильного положення тіла. А якщо робочий простір буде ущільненим, тіло дитини завжди буде знаходитись в неправильному положенні.



Тому, шановні батьки, не економне на здоров’ї своєї дитини! Якщо ви переймаєтесь її інтелектуальним розвитком, придбали комп’ютер, то виберіть і спеціальний стіл для нього, адже на терезах здорове майбутнє вашої малечі! На сайті



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дітлахи зовсім невибагливі до меблів, котрими користуються; вони їх просто не помічають. Коли ж нашу малечу захопить гра (а заняття за комп’ютером саме так ними і сприймається), то навіть її незручність відступає на десятий план.Тому першочергове завдання дорослих – «вирахувати» зручність і безпечність меблів, котрими будуть користуватись діти. Адже дитина, котра пішла до школи, буде настільки поглинена новітніми установками, що раптово заполонили її життя, що до свого робочого місця буде ставитись зовсім некритично. Тому на перших порах її, та й дорослих може задовольнити будь-який стіл, що віддалено нагадує письмовий, на який буде встановлено монітор. Але така ситуація буде актуальною лише на перших порах.Відповідь не така вже й прозора, як здається на перший погляд. Про те, чи потрібен дитині комп’ютер як робочий інструмент суперечки давно вже припинились: сучасний цифровий світ диктує свої правила життя. Але чи потрібно батькам спеціально купувати комп’ютерний стіл? Можливо, досить письмового, на якому буде розміщено монітор, а під стільницею якого буде стояти системний блок? Достатньо лише придбати мобільну нішу, в яку його і встановити? Що ж, якщо у вас скрутні фінансові або житлові умови напевне цей компромісний варіант буде найліпшим. Особливо якщо довжина стільниці письмового столу достатня, щоб розмістити монітор, не утискаючи робочий простір для письма. Але все ж таки на письмовому столі більш зручним буде розміщення ноутбука, якому не потрібно виділяти стільки місця, як повноцінному комп’ютеру.Тобто, ми вияснили, що в скрутному становищі можна обійтися без комп’ютерного столу. Але лише в скрутному! Тому що утискання при роботі за столом може негативно позначитись на здоров’ї вашої дитини. В першу чергу постраждає зір, оскільки не витримується кут нахилу монітору і необхідна відстань від нього до очей. Далі страждатиме кісткова система дитини, яка в цьому віці перебуває у стані активно росту і дуже вразлива щодо неправильного положення тіла. А якщо робочий простір буде ущільненим, тіло дитини завжди буде знаходитись в неправильному положенні.Тому, шановні батьки, не економне на здоров’ї своєї дитини! Якщо ви переймаєтесь її інтелектуальним розвитком, придбали комп’ютер, то виберіть і спеціальний стіл для нього, адже на терезах здорове майбутнє вашої малечі! На сайті https://mebshop.kiev.ua/mebel/komputernie_stoli можна підібрати модель, яка підійде саме для вашої дитини. Вони ергономічні, якісні й безпечні, а столи-трансформери будуть «рости» разом з вашою дитиною.

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