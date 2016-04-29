В Україні з’явилися шестикутні монети. ФОТО





Про це повідомляє



«Національний банк України ... ввів у обіг чотири пам’ятні монети, що разом входять до набору «До 100-річчя Національної академії наук України» – «Ера миру», «Ера змін», «Ера технологій», «Людина, час, простір», - повідомляється у Нацбанку.



Повідомляється, що монети мають номінал п'ять гривень, та загальна кількість тиражу - 16 тисяч штук (4 тисячі кожної).



«Усі монети мають номінал 5 гривень, виготовлені зі срібла 999 проби, маса дорогоцінного металу в чистоті кожної – 15,55 г. Тираж їх – 4 000 штук (кожної)», - додають у НБУ.



Кожна монета має тематичний сюжет пов'язаний з наукою, що присвячені до сторіччя Національної академії наук України.



«Загалом цей набір присвячений науці, кожна монета з нього має свій унікальний сюжет. Монети мають шестигранну форму, вони оздоблені тамподруком (кольоровий друк) та локальною позолотою (на кожній монеті вміст золота не менше ніж 0,0001 г)», - пояснюють в повідомленні.



Поштучно монети не продаватимуться, тільки наборами. Реалізацію будуть здійснювати регіональні відділення НБУ та інші установи.



«Ціна НБУ на цей набір пам’ятних монет сьогодні становить 2536 гривень (окремо ці монети не продаватимуться). Реалізацію здійснюють регіональні відділи Національного банку України та банки-дистриб’ютори АТ «Ощадбанк», АБ «УКРГАЗБАНК», - резюмують в повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Національний банк України випустив чотири колекційні монети шестикутної форми, що приурочені до 100-річчя Національної академії наук України.Про це повідомляє УНН із посиланням на НБУ.«Національний банк України ... ввів у обіг чотири пам’ятні монети, що разом входять до набору «До 100-річчя Національної академії наук України» – «Ера миру», «Ера змін», «Ера технологій», «Людина, час, простір», - повідомляється у Нацбанку.Повідомляється, що монети мають номінал п'ять гривень, та загальна кількість тиражу - 16 тисяч штук (4 тисячі кожної).«Усі монети мають номінал 5 гривень, виготовлені зі срібла 999 проби, маса дорогоцінного металу в чистоті кожної – 15,55 г. Тираж їх – 4 000 штук (кожної)», - додають у НБУ.Кожна монета має тематичний сюжет пов'язаний з наукою, що присвячені до сторіччя Національної академії наук України.«Загалом цей набір присвячений науці, кожна монета з нього має свій унікальний сюжет. Монети мають шестигранну форму, вони оздоблені тамподруком (кольоровий друк) та локальною позолотою (на кожній монеті вміст золота не менше ніж 0,0001 г)», - пояснюють в повідомленні.Поштучно монети не продаватимуться, тільки наборами. Реалізацію будуть здійснювати регіональні відділення НБУ та інші установи.«Ціна НБУ на цей набір пам’ятних монет сьогодні становить 2536 гривень (окремо ці монети не продаватимуться). Реалізацію здійснюють регіональні відділи Національного банку України та банки-дистриб’ютори АТ «Ощадбанк», АБ «УКРГАЗБАНК», - резюмують в повідомленні.

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