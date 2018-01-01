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У гіпермаркеті «Там Там» розігрують 13 візків з продуктами*

У гіпермаркеті «Там Там» розігрують 13 візків з продуктами*
Нам 13 років! До свого Дня народження гіпермаркет «Там Там» розігрує 13 візків з продуктами.

Щоб виграти один із візків, потрібно купити на 400 гривень, залишити чек з контактами у скриньці на інформаційному відділі гіпермаркету та прийти на розіграш 1 грудня о 16:00. Акція діє з 31 жовтня по 1 грудня 2018 року.

Беріть участь у розіграші до Дня народження гіпермаркету «Там Там» та перемагайте! Ми любимо дивувати наших відвідувачів!

У гіпермаркеті «Там Там» розігрують 13 візків з продуктами*

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Теги: Там Там
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