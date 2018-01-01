У Луцьку «накрили» підпільну заправку. ФОТО
Сьогодні, 10:22
У Луцьку правоохоронці викрили підпільну АЗС без будь-яких довільних документів.
Незаконний бізнес з реалізації дизельного пального в обласному центрі викрили співробітники податкової міліції під процесуальним керівництвом прокуратури області, – інформують у прес-службі ГУ ДФС у Волинській області.
Зокрема, в рамках проведення операції "Акциз-2018" та в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні встановили, що працівником одного з підприємств м. Луцька організували незаконну діяльність, пов’язану з реалізацією дизельного пального невідомого походження без будь-яких дозвільних документів.
Відтак, за результатами проведених заходів, виявили та вилучили 7 100 літрів дизельного пального та обладнання, зокрема паливно-роздавальний модуль та дві цистерни для розливу паливно-мастильних матеріалів.
Орієнтовна вартість вилучених товарно-матеріальних цінностей становить понад 330 тис. гривень.
На даний час проводяться подальші слідчі дії з метою притягнення винних осіб до відповідальності.
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Незаконний бізнес з реалізації дизельного пального в обласному центрі викрили співробітники податкової міліції під процесуальним керівництвом прокуратури області, – інформують у прес-службі ГУ ДФС у Волинській області.
Зокрема, в рамках проведення операції "Акциз-2018" та в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні встановили, що працівником одного з підприємств м. Луцька організували незаконну діяльність, пов’язану з реалізацією дизельного пального невідомого походження без будь-яких дозвільних документів.
Відтак, за результатами проведених заходів, виявили та вилучили 7 100 літрів дизельного пального та обладнання, зокрема паливно-роздавальний модуль та дві цистерни для розливу паливно-мастильних матеріалів.
Орієнтовна вартість вилучених товарно-матеріальних цінностей становить понад 330 тис. гривень.
На даний час проводяться подальші слідчі дії з метою притягнення винних осіб до відповідальності.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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