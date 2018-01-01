В Україні заборонили популярний препарат від застуди та грипу





Відповідне розпорядження з’явилося на офіційному сайті відомства, пише



"Заборонити реалізацію, зберігання та застосування лікарського засобу "Вікс Актив Симптомакс", порошок для орального розчину зі смаком лимона по 10 саше у коробці серії 62868961А1, виробництва "Рафтон Лабораторіз Лімітед", Великобританія", – мовиться у повідомленні.



Вікс актив симптомакс, заборона, ліки, застуда, грип, Держлікслужба

В Україні заборонили реалізацію та застосування препарату "Вікс Актив Симптомакс"



Як пояснили у Держлікслужбі, причиною такого кроку стало те, що зразки препарату цієї серії під час вивчення стабільності не відповідали вимогам специфікації за показниками "Парацетамол" (показник був заниженим) і "Фенілефрин HCl" (показник був заниженим).



Водночас у відомстві враховували, що основною ознакою серії лікарського засобу є її однорідність.



Отже, тепер після отримання вищезазначеного розпорядження усі аптеки мають невідкладно перевірити наявність всіх серій лікарського засобу та вжити заходи щодо вилучення його з обігу шляхом знищення та/або повернення постачальнику (виробнику).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Державна служба України з лікарських засобів і контролю за наркотиками заборонила реалізацію, зберігання та застосування лікарського засобу "Вікс Актив Симптомакс" виробництва британської компанії "Рафтон Лабораторіз Лімітед".Відповідне розпорядження з’явилося на офіційному сайті відомства, пише канал 24 "Заборонити реалізацію, зберігання та застосування лікарського засобу "Вікс Актив Симптомакс", порошок для орального розчину зі смаком лимона по 10 саше у коробці серії 62868961А1, виробництва "Рафтон Лабораторіз Лімітед", Великобританія", – мовиться у повідомленні.Вікс актив симптомакс, заборона, ліки, застуда, грип, ДержлікслужбаВ Україні заборонили реалізацію та застосування препарату "Вікс Актив Симптомакс"Як пояснили у Держлікслужбі, причиною такого кроку стало те, що зразки препарату цієї серії під час вивчення стабільності не відповідали вимогам специфікації за показниками "Парацетамол" (показник був заниженим) і "Фенілефрин HCl" (показник був заниженим).Водночас у відомстві враховували, що основною ознакою серії лікарського засобу є її однорідність.Отже, тепер після отримання вищезазначеного розпорядження усі аптеки мають невідкладно перевірити наявність всіх серій лікарського засобу та вжити заходи щодо вилучення його з обігу шляхом знищення та/або повернення постачальнику (виробнику).

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію