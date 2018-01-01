Disco на роликах на День студента на арені розваг «Generator City»*
Сьогодні, 18:21
Досі думаєте, як провести День студента?
17 листопада о 19:00 на арені розваг «Generator City» відбудеться Disco на роликах. На Вас чекають студентські знижки, запальні танці, DJ та MC, крута фотозона та подарунки! Таке пропустити не можна, погодьтеся?
ТРЦ «ПортCity» любить Вас дивувати!
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17 листопада о 19:00 на арені розваг «Generator City» відбудеться Disco на роликах. На Вас чекають студентські знижки, запальні танці, DJ та MC, крута фотозона та подарунки! Таке пропустити не можна, погодьтеся?
ТРЦ «ПортCity» любить Вас дивувати!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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