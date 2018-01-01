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Disco на роликах на День студента на арені розваг «Generator City»*

Disco на роликах на День студента на арені розваг «Generator City»*
Досі думаєте, як провести День студента?

17 листопада о 19:00 на арені розваг «Generator City» відбудеться Disco на роликах. На Вас чекають студентські знижки, запальні танці, DJ та MC, крута фотозона та подарунки! Таке пропустити не можна, погодьтеся?

ТРЦ «ПортCity» любить Вас дивувати!

Disco на роликах на День студента на арені розваг «Generator City»*


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Теги: Порт сіті
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