Волиняни «обійшли» московську команду на Міжнародному турнірі в Білорусі





Турнір проходив у Мінську 9-12 листопада -



Взяло участь 16 команд серед юнаків 2004-2005 року народження, з чотирьох країн – Білорусь, Молдова, Росія та Україна. З України були команди з Києва, Запоріжжя, Одеської області та Нововолинська.



Нововолинські гандболісти в загальному рейтингу посіли 5-те місце. При грі з командою із Москви за 5-те місце – з рахунком 28:18.



У турнірі перемогла російська команда Тольятті-1, яка граючи з Нововолинськом обійшла спортсменів лише двома очками.



Юнаки з Нововолинська зіграли ігри турніру з наступними рахунками:



За 1-8-е місця: Тольятті-1 – Нововолинськ – 19:17



За 5-8-е місця: Одеська обл. (Збірна) – Нововолинськ – 16:24



За 5-6-е місця: Нововолинськ – Москва ( «Воробйови гори») – 28:18





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Гандбольна команда із Нововолинська взяла участь в Міжнародному турнірі по гандболу, присвяченому 65-річчю утворення Мінського суворівського військового училища.Турнір проходив у Мінську 9-12 листопада - пише Буг.Взяло участь 16 команд серед юнаків 2004-2005 року народження, з чотирьох країн – Білорусь, Молдова, Росія та Україна. З України були команди з Києва, Запоріжжя, Одеської області та Нововолинська.Нововолинські гандболісти в загальному рейтингу посіли 5-те місце. При грі з командою із Москви за 5-те місце – з рахунком 28:18.У турнірі перемогла російська команда Тольятті-1, яка граючи з Нововолинськом обійшла спортсменів лише двома очками.Юнаки з Нововолинська зіграли ігри турніру з наступними рахунками:За 1-8-е місця: Тольятті-1 – Нововолинськ – 19:17За 5-8-е місця: Одеська обл. (Збірна) – Нововолинськ – 16:24За 5-6-е місця: Нововолинськ – Москва ( «Воробйови гори») – 28:18

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