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Волиняни «обійшли» московську команду на Міжнародному турнірі в Білорусі

Волиняни «обійшли» московську команду на Міжнародному турнірі в Білорусі
Гандбольна команда із Нововолинська взяла участь в Міжнародному турнірі по гандболу, присвяченому 65-річчю утворення Мінського суворівського військового училища.

Турнір проходив у Мінську 9-12 листопада - пише Буг.

Взяло участь 16 команд серед юнаків 2004-2005 року народження, з чотирьох країн – Білорусь, Молдова, Росія та Україна. З України були команди з Києва, Запоріжжя, Одеської області та Нововолинська.

Нововолинські гандболісти в загальному рейтингу посіли 5-те місце. При грі з командою із Москви за 5-те місце – з рахунком 28:18.

У турнірі перемогла російська команда Тольятті-1, яка граючи з Нововолинськом обійшла спортсменів лише двома очками.

Юнаки з Нововолинська зіграли ігри турніру з наступними рахунками:

За 1-8-е місця: Тольятті-1 – Нововолинськ – 19:17

За 5-8-е місця: Одеська обл. (Збірна) – Нововолинськ – 16:24

За 5-6-е місця: Нововолинськ – Москва ( «Воробйови гори») – 28:18


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Теги: турнір, змагання, Білорусь
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