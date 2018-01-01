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У «Промені» виступить оркестр з різдвяною програмою*

У «Промені» виступить оркестр з різдвяною програмою*
21 грудня у Промені виступить львівський оркестр «LeoBand».

Музиканти виступлять з різдвяною програмою «White Christmas».

Чому варто піти на концерт «White Christmas»?

1. Відчути новорічний настрій та затишну атмосферу Різдва
2. Почути улюблені хіти
3. Насолодитись звучанням неперевершеного Leoband Orchestra та голосами Павла Ільницького, Оксани Караїм і Ladies’ TRIO Концерт White Christmas - музична традиція Нового року!

Напередодні Нового року LeoBand Orchestra вже традиційно запрошує
відчути новорічний настрій та затишну атмосферу Різдва з програмою White Christmas.

Пориньте у вир різдвяних святкувань зі звучанням улюблених хітів: Frank Sinatra - Let it snow, Jingle Bells; Elvis Presley - Blue Christmas; Andy Williams - It’s The Most Wonderful Time Of The Year; Mariah Carey - All I want for Christmas is you; ABBA - Happy New Year; Wham! - Last Christmas; Chris Rea - Driving home for Christmas; Train - Shake Up Christmas; а також The Nutcracker, Carol of The Bells та інших святкових композицій.

Новорічні пісні прозвучать у виконанні солістів Павла Ільницького, Оксани Караїм і чарівного Ladies' TRIO.

Квитки на концерт можна придбати на сайті:

https://concert.ua/uk/events/white-christmas

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Теги: РЦ «Промінь»
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