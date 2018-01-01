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Президент нагородив тракториста та доярку з Волині

Президент нагородив тракториста та доярку з Волині
Президент України Петро Порошенко нагородив двох волинян з нагоди Дня працівників сільського господарства.

Про це йдеться в указі глави держави №369/2018.

Звання «Заслужений працівник сільського господарства України» присвоїли Ташкіновій Нілі Миколаївні – оператору машинного доїння сільськогосподарського підприємства "Рать".

Також Порошенко нагородив Гребенюка Руслана Миколайовича. Він отримав "За заслуги" III ступеня.

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Теги: орден, нагорода, звання, Волинь
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