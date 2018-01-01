Президент нагородив тракториста та доярку з Волині
Сьогодні, 16:38
Президент України Петро Порошенко нагородив двох волинян з нагоди Дня працівників сільського господарства.
Про це йдеться в указі глави держави №369/2018.
Звання «Заслужений працівник сільського господарства України» присвоїли Ташкіновій Нілі Миколаївні – оператору машинного доїння сільськогосподарського підприємства "Рать".
Також Порошенко нагородив Гребенюка Руслана Миколайовича. Він отримав "За заслуги" III ступеня.
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Про це йдеться в указі глави держави №369/2018.
Звання «Заслужений працівник сільського господарства України» присвоїли Ташкіновій Нілі Миколаївні – оператору машинного доїння сільськогосподарського підприємства "Рать".
Також Порошенко нагородив Гребенюка Руслана Миколайовича. Він отримав "За заслуги" III ступеня.
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вітає з Днем працівників сільського господарства
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