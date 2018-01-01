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Морозний ранок у Луцьку: атмосферні фото

Морозний ранок у Луцьку: атмосферні фото
У мережі з'явилися неймовірні осінні фото холодного Луцька.

Їх у Facebook опублікував волинський фотограф Віктор Чухрай.

"Доброго ранку, Луцьк... Вже трохи порожньо у парках..." - пише фотограф.

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Морозний ранок у Луцьку: атмосферні фото
Морозний ранок у Луцьку: атмосферні фото
Морозний ранок у Луцьку: атмосферні фото
Морозний ранок у Луцьку: атмосферні фото
Морозний ранок у Луцьку: атмосферні фото
Морозний ранок у Луцьку: атмосферні фото

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Теги: фото, Віктор Чухрай
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