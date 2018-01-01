Морозний ранок у Луцьку: атмосферні фото
Сьогодні, 09:37
У мережі з'явилися неймовірні осінні фото холодного Луцька.
Їх у Facebook опублікував волинський фотограф Віктор Чухрай.
"Доброго ранку, Луцьк... Вже трохи порожньо у парках..." - пише фотограф.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Осінній привіт від мавок: чарівний луцький парк на фото
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Їх у Facebook опублікував волинський фотограф Віктор Чухрай.
"Доброго ранку, Луцьк... Вже трохи порожньо у парках..." - пише фотограф.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Осінній привіт від мавок: чарівний луцький парк на фото
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