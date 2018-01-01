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Двір луцької багатоповерхівки – у суцільній темряві. ФОТО

Двір луцької багатоповерхівки – у суцільній темряві. ФОТО
У Луцьку на вулиці Станіславського, 52 прибудинкова територія багатоповерхівки взагалі не освітлюється.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав депутат Микола Романюк.

«... жодна із 5 опор освітлення непрацює!! Мешканці, які звернулись до мене із даним проханням, просять відновити освітлення!» – йдеться у дописі.

«Надіюсь на моє звернення оперативно зреагує "Луцьксвітло"!» – пише Романюк.

Згодом у коментарях чоловік дописав, що у "Луцьксвітлі" пообіцяли найближчим часом відновити електропостачання.
Двір луцької багатоповерхівки – у суцільній темряві. ФОТО
Двір луцької багатоповерхівки – у суцільній темряві. ФОТО
Двір луцької багатоповерхівки – у суцільній темряві. ФОТО

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Теги: проблема, освітлення, Луцьк, Станіславського
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