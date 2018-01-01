Двір луцької багатоповерхівки – у суцільній темряві. ФОТО





Про це на своїй сторінці у Facebook написав депутат Микола Романюк.



«... жодна із 5 опор освітлення непрацює!! Мешканці, які звернулись до мене із даним проханням, просять відновити освітлення!» – йдеться у дописі.



«Надіюсь на моє звернення оперативно зреагує "Луцьксвітло"!» – пише Романюк.



Згодом у коментарях чоловік дописав, що у "Луцьксвітлі" пообіцяли найближчим часом відновити електропостачання.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Станіславського, 52 прибудинкова територія багатоповерхівки взагалі не освітлюється.Про це на своїй сторінці у Facebook написав депутат«... жодна із 5 опор освітлення непрацює!! Мешканці, які звернулись до мене із даним проханням, просять відновити освітлення!» – йдеться у дописі.«Надіюсь на моє звернення оперативно зреагує "Луцьксвітло"!» – пише Романюк.Згодом у коментарях чоловік дописав, що у "Луцьксвітлі" пообіцяли найближчим часом відновити електропостачання.

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