Двір луцької багатоповерхівки – у суцільній темряві. ФОТО
Сьогодні, 11:25
У Луцьку на вулиці Станіславського, 52 прибудинкова територія багатоповерхівки взагалі не освітлюється.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав депутат Микола Романюк.
«... жодна із 5 опор освітлення непрацює!! Мешканці, які звернулись до мене із даним проханням, просять відновити освітлення!» – йдеться у дописі.
«Надіюсь на моє звернення оперативно зреагує "Луцьксвітло"!» – пише Романюк.
Згодом у коментарях чоловік дописав, що у "Луцьксвітлі" пообіцяли найближчим часом відновити електропостачання.
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Про це на своїй сторінці у Facebook написав депутат Микола Романюк.
«... жодна із 5 опор освітлення непрацює!! Мешканці, які звернулись до мене із даним проханням, просять відновити освітлення!» – йдеться у дописі.
«Надіюсь на моє звернення оперативно зреагує "Луцьксвітло"!» – пише Романюк.
Згодом у коментарях чоловік дописав, що у "Луцьксвітлі" пообіцяли найближчим часом відновити електропостачання.
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