Кір на Волині: у Нововолинську – 17 сімейних вогнищ хвороби





Ситуація з кором і далі залишається гострою, разом з тим з 1-го жовтня настав сезон захворюваності на грип та ГРВІ, - пише



На засіданні виконавчого комітету Нововолинської міської ради обговорили питання просвітницької роботи щодо щеплень з батьками-відмовниками. Зазначили також, що дітям без щеплень мають право заборонити відвідувати навчальний заклад.



Завідувач Нововолинського міськрайонного відділу Державної установи «Волинський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» Наталія Мариніна 15-го вересня прозвітувала перед членами виконкому про епідемічну ситуацію в Нововолинську.



За її словами епідемічна ситуація в Нововолинську залишається напруженою. 14,5% населення міста, а це 7900 осіб, з яких більше 5700 дітей, перехворіли інфекційними захворюваннями, найбільш поширеними серед яких є кір, кишкові інфекції, вірусний гепатит.



Нововолинці продовжують хворіти на кір, спостерігається ріст захворюваності на ГРВІ та грип.



Волинська область – у першій десятці по захворюваності на кір. 90 осіб з початку року захворіли на кір, з них 77,7% становлять діти до 17 років.



Зареєстровано в Нововолинську 17 сімейних вогнищ. Понад 70% серед захворілих – ті, які не щеплені взагалі або не пройшли ревакцинацію.



На сьогодні, у зв’язку з поширенням захворюваності на кір, за бюджетні кошти проводять вакцинацію від кору не лише дітей, а і дорослих. Щеплення дорослих під час спалаху кору в колективі дозволяло зупинити поширення хвороби, як повідомила завідувач міського відділу Волинського лабораторного центру.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Цьогоріч у Нововолинську 7 900 осіб перехворіли інфекційними хворобами.Ситуація з кором і далі залишається гострою, разом з тим з 1-го жовтня настав сезон захворюваності на грип та ГРВІ, - пише Буг На засіданні виконавчого комітету Нововолинської міської ради обговорили питання просвітницької роботи щодо щеплень з батьками-відмовниками. Зазначили також, що дітям без щеплень мають право заборонити відвідувати навчальний заклад.Завідувач Нововолинського міськрайонного відділу Державної установи «Волинський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України»15-го вересня прозвітувала перед членами виконкому про епідемічну ситуацію в Нововолинську.За її словами епідемічна ситуація в Нововолинську залишається напруженою. 14,5% населення міста, а це 7900 осіб, з яких більше 5700 дітей, перехворіли інфекційними захворюваннями, найбільш поширеними серед яких є кір, кишкові інфекції, вірусний гепатит.Нововолинці продовжують хворіти на кір, спостерігається ріст захворюваності на ГРВІ та грип.Волинська область – у першій десятці по захворюваності на кір. 90 осіб з початку року захворіли на кір, з них 77,7% становлять діти до 17 років.Зареєстровано в Нововолинську 17 сімейних вогнищ. Понад 70% серед захворілих – ті, які не щеплені взагалі або не пройшли ревакцинацію.На сьогодні, у зв’язку з поширенням захворюваності на кір, за бюджетні кошти проводять вакцинацію від кору не лише дітей, а і дорослих. Щеплення дорослих під час спалаху кору в колективі дозволяло зупинити поширення хвороби, як повідомила завідувач міського відділу Волинського лабораторного центру.

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