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Кір на Волині: у Нововолинську – 17 сімейних вогнищ хвороби

Кір на Волині: у Нововолинську – 17 сімейних вогнищ хвороби
Цьогоріч у Нововолинську 7 900 осіб перехворіли інфекційними хворобами.

Ситуація з кором і далі залишається гострою, разом з тим з 1-го жовтня настав сезон захворюваності на грип та ГРВІ, - пише Буг.

На засіданні виконавчого комітету Нововолинської міської ради обговорили питання просвітницької роботи щодо щеплень з батьками-відмовниками. Зазначили також, що дітям без щеплень мають право заборонити відвідувати навчальний заклад.

Завідувач Нововолинського міськрайонного відділу Державної установи «Волинський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» Наталія Мариніна 15-го вересня прозвітувала перед членами виконкому про епідемічну ситуацію в Нововолинську.

За її словами епідемічна ситуація в Нововолинську залишається напруженою. 14,5% населення міста, а це 7900 осіб, з яких більше 5700 дітей, перехворіли інфекційними захворюваннями, найбільш поширеними серед яких є кір, кишкові інфекції, вірусний гепатит.

Нововолинці продовжують хворіти на кір, спостерігається ріст захворюваності на ГРВІ та грип.

Волинська область – у першій десятці по захворюваності на кір. 90 осіб з початку року захворіли на кір, з них 77,7% становлять діти до 17 років.

Зареєстровано в Нововолинську 17 сімейних вогнищ. Понад 70% серед захворілих – ті, які не щеплені взагалі або не пройшли ревакцинацію.

На сьогодні, у зв’язку з поширенням захворюваності на кір, за бюджетні кошти проводять вакцинацію від кору не лише дітей, а і дорослих. Щеплення дорослих під час спалаху кору в колективі дозволяло зупинити поширення хвороби, як повідомила завідувач міського відділу Волинського лабораторного центру.

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Теги: кір, хвороба, Волинь
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