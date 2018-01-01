В Україні заборонили антисептик





Про це повідомляє



"Заборонит реалізацію, зберігання та застосування лікарського засобу "ЕТАНОЛ 96" , розчин для зовнішнього використання 96%, по 100 мл у флаконах, серії 041016, українського виробництва, через сфальсифікований сертифікат якості ", - йдеться у повідомлені.



Усі аптеки мають невідкладно після одержання даного розпорядження перевірити наявність всіх серій лікарського засобу та вжити заходи щодо вилучення його з обігу шляхом знищення та/або повернення постачальнику (виробнику) та повідомити територіальний орган Держлікслужби про вжиті заходи щодо виконання даного розпорядження.



Довідково:



"ЕТАНОЛ 96" широко застосовується для дезінфекції. Етанол коагулює білки, активний відносно грампозитивних і грамнегативних бактерій та вірусів. Чинить "дубильну" дію на шкіру та слизові оболонки.

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