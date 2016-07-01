У волинських пологових цьогоріч видали понад 5 тисяч свідоцтв про народження

За 10 місяців 2018 року безпосередньо у пологових будинках Волині видали понад 5 тисяч свідоцтв про народження.Про це й Facebook повідомив начальник управління юстиції Волині"Друзі, видача свідоцтв про народження дітей безпосередньо в пологовому будинку є однією із найзатребуваніших послуг, які надаються органами юстиції. Адже саме завдяки цій процедурі молодим батькам більше не потрібно витрачати час на довготривалу бюрократію", - зазначив посадовець.Так, за 10 місяців 2018 року безпосередньо у пологових будинках Волинської області вручили 5 175 свідоцтв про народження немовлят.