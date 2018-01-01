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У мережі з’явилося вражаюче відео водяного торнадо в Італії

У мережі з’явилося вражаюче відео водяного торнадо в Італії
Величезний водяний смерч зафіксували 20 листопада поблизу берегів Італії. Торнадо наблизилось до узбережжя міста Салерно, яке розташоване на півдні Апеннінського півострова.

Про це інформує 24 канал.

За словами очевидців, водяний торнадо був настільки потужним, що підіймав контейнери в порту міста. Попри це, повідомлень про жертв чи постраждалих наразі немає.

Вражаючі світлини та відео із унікальним природним явищем люди опублікували у соцмережах.

Свідки дивовижі розповідають, що спостерігали незвичне природне явище в Салерно приблизно о 15.00 за місцевим часом.



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Теги: торнадо, цікаво
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