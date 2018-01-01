У Княгининку через акцію «євробляхарів» водії об'їжджають дорогу полями

У Княгининку на трасі М19 триває протест власників авто на єврореєстрації, що створює незручності для водіїв, які стоять у черзі.Про це на свої сторінці у facebook написала голова Княгининівська ОТГ"Найбільші незручності через проведення акції на трасі М19 мають жителі с.Княгининок, власники земельних паїв які вже засіяні озиминою, а також жителі вул.Садової та пр.Садовий по яких об'їзжають місце перекриття, на швидкості яка перевищує 50 км/год", - йдеться у дописі.