У Княгининку через акцію «євробляхарів» водії об'їжджають дорогу полями
Сьогодні, 12:09
У Княгининку на трасі М19 триває протест власників авто на єврореєстрації, що створює незручності для водіїв, які стоять у черзі.
Про це на свої сторінці у facebook написала голова Княгининівська ОТГ Олена Твердохліб.
"Найбільші незручності через проведення акції на трасі М19 мають жителі с.Княгининок, власники земельних паїв які вже засіяні озиминою, а також жителі вул.Садової та пр.Садовий по яких об'їзжають місце перекриття, на швидкості яка перевищує 50 км/год", - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це на свої сторінці у facebook написала голова Княгининівська ОТГ Олена Твердохліб.
"Найбільші незручності через проведення акції на трасі М19 мають жителі с.Княгининок, власники земельних паїв які вже засіяні озиминою, а також жителі вул.Садової та пр.Садовий по яких об'їзжають місце перекриття, на швидкості яка перевищує 50 км/год", - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 3
Що за клоунада дати пизди позабирати" бляхі " і розігнати !
дати бомбалок і розігнати
дати бомбалок і розігнати
Останні новини
У Львові горить обласна лікарня. ФОТО
Сьогодні, 12:35
У Княгининку через акцію «євробляхарів» водії об'їжджають дорогу полями
Сьогодні, 12:09
Під Луцьком через аварію у BMW відірвало колесо. ФОТО
Сьогодні, 12:06
Медіа