Волинян просять допомогти відбудувати келію жіночого монастиря

Жіночий монастир, який знаходиться в селі Тростянець Ківерцівського району, збирає кошти на відбудову приміщення під келії.Про це йдеться на сторінці Волинська єпархія Київського Патріархату у facebook.Будинок, у якому проживають черниці знаходиться у занедбаному стані. Вдалося лише утеплити стіни та замінити вікна. Проте необхідна фінансова допомога, щоб поремонтувати дах, згорілий та хиткий.Пожертви можна переказати на рахунок: 5168 7554 3017 3753 (Приватбанк).Тростянецький Свято-Покровський жіночий монастир засновано у травні 2017 р. На початку цього року управління єпархії придбало ділянку неподалік місцевого храму, аби монахині розбудували свою обитель.На цій території планують не лише перебудувати старе приміщення під келії, а й звести домовий храм.