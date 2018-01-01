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Волинян просять допомогти відбудувати келію жіночого монастиря

Волинян просять допомогти відбудувати келію жіночого монастиря
Жіночий монастир, який знаходиться в селі Тростянець Ківерцівського району, збирає кошти на відбудову приміщення під келії.

Про це йдеться на сторінці Волинська єпархія Київського Патріархату у facebook.

Будинок, у якому проживають черниці знаходиться у занедбаному стані. Вдалося лише утеплити стіни та замінити вікна. Проте необхідна фінансова допомога, щоб поремонтувати дах, згорілий та хиткий.

Пожертви можна переказати на рахунок: 5168 7554 3017 3753 (Приватбанк).

Тростянецький Свято-Покровський жіночий монастир засновано у травні 2017 р. На початку цього року управління єпархії придбало ділянку неподалік місцевого храму, аби монахині розбудували свою обитель.

На цій території планують не лише перебудувати старе приміщення під келії, а й звести домовий храм.

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Теги: монахині, келія
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