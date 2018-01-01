Волинян просять допомогти відбудувати келію жіночого монастиря
Сьогодні, 19:45
Жіночий монастир, який знаходиться в селі Тростянець Ківерцівського району, збирає кошти на відбудову приміщення під келії.
Про це йдеться на сторінці Волинська єпархія Київського Патріархату у facebook.
Будинок, у якому проживають черниці знаходиться у занедбаному стані. Вдалося лише утеплити стіни та замінити вікна. Проте необхідна фінансова допомога, щоб поремонтувати дах, згорілий та хиткий.
Пожертви можна переказати на рахунок: 5168 7554 3017 3753 (Приватбанк).
Тростянецький Свято-Покровський жіночий монастир засновано у травні 2017 р. На початку цього року управління єпархії придбало ділянку неподалік місцевого храму, аби монахині розбудували свою обитель.
На цій території планують не лише перебудувати старе приміщення під келії, а й звести домовий храм.
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Про це йдеться на сторінці Волинська єпархія Київського Патріархату у facebook.
Будинок, у якому проживають черниці знаходиться у занедбаному стані. Вдалося лише утеплити стіни та замінити вікна. Проте необхідна фінансова допомога, щоб поремонтувати дах, згорілий та хиткий.
Пожертви можна переказати на рахунок: 5168 7554 3017 3753 (Приватбанк).
Тростянецький Свято-Покровський жіночий монастир засновано у травні 2017 р. На початку цього року управління єпархії придбало ділянку неподалік місцевого храму, аби монахині розбудували свою обитель.
На цій території планують не лише перебудувати старе приміщення під келії, а й звести домовий храм.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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