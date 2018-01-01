Синоптики обіцяють потепління





Про це повідомила заступник начальника відділу метеорологічних прогнозів Українського гідрометцентру Наталя Голеня у коментарі



"На цьому тижні погоду буде визначати антициклон. Буде без опадів, але морозно досить. В ночі це 4-9 градусів морозу, крім узбережжя морів і Закарпаття, а денна температура теж коливатиметься десь від 3 морозу до 3 тепла", - розповіла синоптик.



За її словами, на півдні та на Закарпатті температура повітря найближчі дні становитиме 6-8 тепла.



Втім, за інформацією Голені, наприкінці цього тижня – початку наступного варто очікувати потепління, яке принесе опади у вигляді мокрого снігу і дощу. "Але це на пару днів (25-26 листопада) і потім знову зниження температури до морозів, особливо вночі – до 5-10 із позначкою мінус", - уточнила синоптик.



Нагадаємо, за прогнозом українських метеорологів, нинішня зима буде теплою, з дощем і мокрим снігом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Наприкінці поточного тижня в Україну прийде потепління, яке супроводжуватиметься мокрим снігом і дощем.Про це повідомила заступник начальника відділу метеорологічних прогнозів Українського гідрометцентруу коментарі УНН "На цьому тижні погоду буде визначати антициклон. Буде без опадів, але морозно досить. В ночі це 4-9 градусів морозу, крім узбережжя морів і Закарпаття, а денна температура теж коливатиметься десь від 3 морозу до 3 тепла", - розповіла синоптик.За її словами, на півдні та на Закарпатті температура повітря найближчі дні становитиме 6-8 тепла.Втім, за інформацією Голені, наприкінці цього тижня – початку наступного варто очікувати потепління, яке принесе опади у вигляді мокрого снігу і дощу. "Але це на пару днів (25-26 листопада) і потім знову зниження температури до морозів, особливо вночі – до 5-10 із позначкою мінус", - уточнила синоптик.Нагадаємо, за прогнозом українських метеорологів, нинішня зима буде теплою, з дощем і мокрим снігом.

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