Синоптики обіцяють потепління
Сьогодні, 16:43
Наприкінці поточного тижня в Україну прийде потепління, яке супроводжуватиметься мокрим снігом і дощем.
Про це повідомила заступник начальника відділу метеорологічних прогнозів Українського гідрометцентру Наталя Голеня у коментарі УНН.
"На цьому тижні погоду буде визначати антициклон. Буде без опадів, але морозно досить. В ночі це 4-9 градусів морозу, крім узбережжя морів і Закарпаття, а денна температура теж коливатиметься десь від 3 морозу до 3 тепла", - розповіла синоптик.
За її словами, на півдні та на Закарпатті температура повітря найближчі дні становитиме 6-8 тепла.
Втім, за інформацією Голені, наприкінці цього тижня – початку наступного варто очікувати потепління, яке принесе опади у вигляді мокрого снігу і дощу. "Але це на пару днів (25-26 листопада) і потім знову зниження температури до морозів, особливо вночі – до 5-10 із позначкою мінус", - уточнила синоптик.
Нагадаємо, за прогнозом українських метеорологів, нинішня зима буде теплою, з дощем і мокрим снігом.
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Про це повідомила заступник начальника відділу метеорологічних прогнозів Українського гідрометцентру Наталя Голеня у коментарі УНН.
"На цьому тижні погоду буде визначати антициклон. Буде без опадів, але морозно досить. В ночі це 4-9 градусів морозу, крім узбережжя морів і Закарпаття, а денна температура теж коливатиметься десь від 3 морозу до 3 тепла", - розповіла синоптик.
За її словами, на півдні та на Закарпатті температура повітря найближчі дні становитиме 6-8 тепла.
Втім, за інформацією Голені, наприкінці цього тижня – початку наступного варто очікувати потепління, яке принесе опади у вигляді мокрого снігу і дощу. "Але це на пару днів (25-26 листопада) і потім знову зниження температури до морозів, особливо вночі – до 5-10 із позначкою мінус", - уточнила синоптик.
Нагадаємо, за прогнозом українських метеорологів, нинішня зима буде теплою, з дощем і мокрим снігом.
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