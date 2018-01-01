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У Володимирі активісти закликали священиків УПЦ МП підтримати автокефалію

У Володимирі активісти закликали священиків УПЦ МП підтримати автокефалію
У Володимирі-Волинському активісти з обласної спілки АТО, Правого сектора Волині, загалом 15-ти різних організацій передали митрополиту Володимиру (Мельнику) (УПЦ МП) звернення щодо підтримки автокефалії.

Подібні звернення вже встигли рознести цього дня і в Луцьку, - пише Буг.

У зверненні до архієреїв УПЦ МП активісти закликають священиків московського патріархату підтримати створення в Україні української автокефальної помісної церкви.

Андрій Фафлей, громадський активіст розповів, що таке звернення – це ініціатива сотень, а то і тисяч людей. Проте, якщо б їх всіх зібрати під стінами Успенського собору у Володимирі, то це було б схоже більше на захват святині, але активісти цього аж ніяк не прагнуть. Вони хочуть конструктивного діалогу.

“Знаючи, що перед вами лежить вибір і частина відповідальності перед Богом та Україною за долю нашої Батьківщини, звертаємося з закликом підтримати визнання автокефалії, а також взяти участь в об’єднавчому соборі, де оберуть предстоятеля церкви, який отримає довгоочікуваний Томос. Впевнені, що такий шлях є канонічним», – зазначається у зверненні.

На місці митрополита Володимира не виявилося, тому активісти попросили передати йому звернення.

“Будемо чекати на відповідь”, – зазначив Андрій Фафлей.

Подробиці у відео:

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У Володимирі активісти закликали священиків УПЦ МП підтримати автокефалію
У Володимирі активісти закликали священиків УПЦ МП підтримати автокефалію
У Володимирі активісти закликали священиків УПЦ МП підтримати автокефалію

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Теги: церква, Томос
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