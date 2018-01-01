У Володимирі активісти закликали священиків УПЦ МП підтримати автокефалію
Сьогодні, 16:55
У Володимирі-Волинському активісти з обласної спілки АТО, Правого сектора Волині, загалом 15-ти різних організацій передали митрополиту Володимиру (Мельнику) (УПЦ МП) звернення щодо підтримки автокефалії.
Подібні звернення вже встигли рознести цього дня і в Луцьку, - пише Буг.
У зверненні до архієреїв УПЦ МП активісти закликають священиків московського патріархату підтримати створення в Україні української автокефальної помісної церкви.
Андрій Фафлей, громадський активіст розповів, що таке звернення – це ініціатива сотень, а то і тисяч людей. Проте, якщо б їх всіх зібрати під стінами Успенського собору у Володимирі, то це було б схоже більше на захват святині, але активісти цього аж ніяк не прагнуть. Вони хочуть конструктивного діалогу.
“Знаючи, що перед вами лежить вибір і частина відповідальності перед Богом та Україною за долю нашої Батьківщини, звертаємося з закликом підтримати визнання автокефалії, а також взяти участь в об’єднавчому соборі, де оберуть предстоятеля церкви, який отримає довгоочікуваний Томос. Впевнені, що такий шлях є канонічним», – зазначається у зверненні.
На місці митрополита Володимира не виявилося, тому активісти попросили передати йому звернення.
“Будемо чекати на відповідь”, – зазначив Андрій Фафлей.
Подробиці у відео:
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Подібні звернення вже встигли рознести цього дня і в Луцьку, - пише Буг.
У зверненні до архієреїв УПЦ МП активісти закликають священиків московського патріархату підтримати створення в Україні української автокефальної помісної церкви.
Андрій Фафлей, громадський активіст розповів, що таке звернення – це ініціатива сотень, а то і тисяч людей. Проте, якщо б їх всіх зібрати під стінами Успенського собору у Володимирі, то це було б схоже більше на захват святині, але активісти цього аж ніяк не прагнуть. Вони хочуть конструктивного діалогу.
“Знаючи, що перед вами лежить вибір і частина відповідальності перед Богом та Україною за долю нашої Батьківщини, звертаємося з закликом підтримати визнання автокефалії, а також взяти участь в об’єднавчому соборі, де оберуть предстоятеля церкви, який отримає довгоочікуваний Томос. Впевнені, що такий шлях є канонічним», – зазначається у зверненні.
На місці митрополита Володимира не виявилося, тому активісти попросили передати йому звернення.
“Будемо чекати на відповідь”, – зазначив Андрій Фафлей.
Подробиці у відео:
src="https://www.youtube.com/embed/5d11e3pxBhg?ecver=2" style="position:absolute;width:100%;height:100%;left:0" width="640" height="360" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>
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