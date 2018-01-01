Волинська єпархія УПЦ (МП) відповіла активістам

закликом підтримати визнання автокефалії та взяти участь в об’єднавчому Соборі, де буде обрано Предстоятеля Церкви, який одержить довгоочікуваний Томос, дали відповідь.



Відповідь надав прес-секретар УПЦ (МП) на Волині Олег Точинський, - пише



«Ми щиро радіємо, що різні громадські організації вболівають за долю українського і світового Православ'я. Разом з тим, ми також вважаємо, що оскільки це питання церковного характеру, то воно повинно залишатись в межах компетенції Церкви чи Церков, які зараз є сторонами у ситуації, що склалась. Зрештою, представників УПЦ КП та УАПЦ ніхто не обмежує в праві на об'єднання та здобуття якихось нових статусів. Проте позиція Волинської єпархії УПЦ в цілому та єпископа Нафанаїла зокрема, цілком тотожна тій, яка була висловлена на Соборі єпископів Української Православної Церкви від 13 листопада 2018 року», – зауважив прес-секретар.



Нагадаємо, раніше єпископ Волинський і Луцький УПЦ (МП) Нафанаїл надавав офіційну позицію.



«Є офіційна позиція нашого Синоду, нашого блаженнішого, який зустрічався із Президентом. У мене така ж позиція. Вона дуже проста: той статус, який є, нас влаштовує. Він нам дає можливість звершувати славославіє Бога, спасатися, бути со Христом. Хай усі церкви ідуть до нас, ми всіх приймаємо», – сказав він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На звернення до архієреїв УПЦ (МП) у Волинській області ізавтокефалії та взяти участь в об’єднавчому Соборі, де буде обрано Предстоятеля Церкви, який одержить довгоочікуваний Томос, дали відповідь.Відповідь надав прес-секретар УПЦ (МП) на Волині, - пише Конкурент «Ми щиро радіємо, що різні громадські організації вболівають за долю українського і світового Православ'я. Разом з тим, ми також вважаємо, що оскільки це питання церковного характеру, то воно повинно залишатись в межах компетенції Церкви чи Церков, які зараз є сторонами у ситуації, що склалась. Зрештою, представників УПЦ КП та УАПЦ ніхто не обмежує в праві на об'єднання та здобуття якихось нових статусів. Проте позиція Волинської єпархії УПЦ в цілому та єпископа Нафанаїла зокрема, цілком тотожна тій, яка була висловлена на Соборі єпископів Української Православної Церкви від 13 листопада 2018 року», – зауважив прес-секретар.Нагадаємо, раніше єпископ Волинський і Луцький УПЦ (МП)надавав офіційну позицію.«Є офіційна позиція нашого Синоду, нашого блаженнішого, який зустрічався із Президентом. У мене така ж позиція. Вона дуже проста: той статус, який є, нас влаштовує. Він нам дає можливість звершувати славославіє Бога, спасатися, бути со Христом. Хай усі церкви ідуть до нас, ми всіх приймаємо», – сказав він.

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