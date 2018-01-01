Показали, як на Волині відновлюють русло річки. ФОТО





Роботи проводить підприємство із Нововолинська «Сантехмонтаж», – пише



Начальник управління ЖКГ і будівництва виконкому Володимир - Волинської міської ради Віктор Фіщук повідомив, що вартість цього етапу складає 471,4 тисячі гривень. Кошти виділені на умовах спільного фінансування міста та області.



Роботи розпочали проводити 5-го листопада.



Як зазначив Віктор Фіщук, начальник управління ЖКГ, документація на роботи проходила ряд експертиз. Після виправлення всіх зауважень приступили до реалізації.



За два тижні роботи підрядна фірма із Нововолинська розчистила частину русла. Також одночасно на ділянці проходять облаштування території і зрізання сухих дерев та чагарників.



Детальніше в сюжеті:







Роботи проводяться за спільним фінансуванням з міського та обласного бюджетів 50/50. У рамках першого етапу, який запланований на цей рік, планують сформувати русло річки і таким чином у загальному сформувати обриси рекреаційної зони.



Одним з найскладніших етапів стане розчищення русла річки поблизу моста на вулиці Луцькій. Віктор Фіщук зауважив, що в цьому місці пролягає значна частина комунальних мереж. 22-го листопада це питання буде детальніше вивчене.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському відновлюють русло річки Риловиці.Роботи проводить підприємство із Нововолинська «Сантехмонтаж», – пише БУГ Начальник управління ЖКГ і будівництва виконкому Володимир - Волинської міської радиповідомив, що вартість цього етапу складає 471,4 тисячі гривень. Кошти виділені на умовах спільного фінансування міста та області.Роботи розпочали проводити 5-го листопада.Як зазначив Віктор Фіщук, начальник управління ЖКГ, документація на роботи проходила ряд експертиз. Після виправлення всіх зауважень приступили до реалізації.За два тижні роботи підрядна фірма із Нововолинська розчистила частину русла. Також одночасно на ділянці проходять облаштування території і зрізання сухих дерев та чагарників.Детальніше в сюжеті:Роботи проводяться за спільним фінансуванням з міського та обласного бюджетів 50/50. У рамках першого етапу, який запланований на цей рік, планують сформувати русло річки і таким чином у загальному сформувати обриси рекреаційної зони.Одним з найскладніших етапів стане розчищення русла річки поблизу моста на вулиці Луцькій. Віктор Фіщук зауважив, що в цьому місці пролягає значна частина комунальних мереж. 22-го листопада це питання буде детальніше вивчене.

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