вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Показали, як на Волині відновлюють русло річки. ФОТО

Показали, як на Волині відновлюють русло річки. ФОТО
У Володимирі-Волинському відновлюють русло річки Риловиці.

Роботи проводить підприємство із Нововолинська «Сантехмонтаж», – пише БУГ.

Начальник управління ЖКГ і будівництва виконкому Володимир - Волинської міської ради Віктор Фіщук повідомив, що вартість цього етапу складає 471,4 тисячі гривень. Кошти виділені на умовах спільного фінансування міста та області.

Роботи розпочали проводити 5-го листопада.

Як зазначив Віктор Фіщук, начальник управління ЖКГ, документація на роботи проходила ряд експертиз. Після виправлення всіх зауважень приступили до реалізації.

За два тижні роботи підрядна фірма із Нововолинська розчистила частину русла. Також одночасно на ділянці проходять облаштування території і зрізання сухих дерев та чагарників.

Детальніше в сюжеті:



Роботи проводяться за спільним фінансуванням з міського та обласного бюджетів 50/50. У рамках першого етапу, який запланований на цей рік, планують сформувати русло річки і таким чином у загальному сформувати обриси рекреаційної зони.

Одним з найскладніших етапів стане розчищення русла річки поблизу моста на вулиці Луцькій. Віктор Фіщук зауважив, що в цьому місці пролягає значна частина комунальних мереж. 22-го листопада це питання буде детальніше вивчене.
Показали, як на Волині відновлюють русло річки. ФОТО
Показали, як на Волині відновлюють русло річки. ФОТО
Показали, як на Волині відновлюють русло річки. ФОТО
Показали, як на Волині відновлюють русло річки. ФОТО
Показали, як на Волині відновлюють русло річки. ФОТО
Показали, як на Волині відновлюють русло річки. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Володимир-Волинський, Волинь, річка, Риловиця
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині – конфлікт у школі через втечу учениці інклюзивної форми
Хлопця, який вночі зник на Ковельській у Луцьку, знайшли мертвим
Двоє поранених у перестрілці в Луцьку переховуються в лікарнях України. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Показали, як на Волині відновлюють русло річки. ФОТО
Сьогодні, 18:35
До Луцька з концертом приїде Сергій Жадан
Сьогодні, 18:17
Це замасковане рейдерство, – на луцькій фірмі прокоментували обшуки
Сьогодні, 18:06
На Волині наполовину врізали кількість сімей, які матимуть субсидії
Сьогодні, 18:00
В Україні заборонили популярний фізрозчин через надзвичайний випадок
Сьогодні, 17:46
Схожі новини
У річці на Волині плаває мертва риба. ФОТО У річці на Волині плаває мертва риба. ФОТО
07 вересень, 14:48
На Волині жінка через суд змусила слідчого провести додаткові експертизи щодо вбивства її сина На Волині жінка через суд змусила слідчого провести додаткові експертизи щодо вбивства її сина
20 листопад, 16:35
На Волині спіймали чоловіка, який хотів обікрасти магазин На Волині спіймали чоловіка, який хотів обікрасти магазин
13 листопад, 13:57
У місті на Волині пенсіонерка хотіла вкрасти штани з ярмарку У місті на Волині пенсіонерка хотіла вкрасти штани з ярмарку
30 жовтень, 16:59
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Показали, як на Волині відновлюють русло річки. ФОТО
Сьогодні, 18:35
 0
До Луцька з концертом приїде Сергій Жадан
Сьогодні, 18:17
 0
Це замасковане рейдерство, – на луцькій фірмі прокоментували обшуки
Сьогодні, 18:06
 0
На Волині наполовину врізали кількість сімей, які матимуть субсидії
Сьогодні, 18:00
 0
В Україні заборонили популярний фізрозчин через надзвичайний випадок
Сьогодні, 17:46
 0
Медіа
відео
1/8