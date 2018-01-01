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У скандальну школу на Волині ходять тільки 20 дітей. ВІДЕО

У скандальну школу на Волині ходять тільки 20 дітей. ВІДЕО
Набирає обертів скандал навколо школи у селі Озеро Ківерцівського району.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Батьки проти директора: на Волині у селі Озеро до школи ходить лише 20 зі 130 учнів. Решту не пускають батьки. Бо, мовляв, директор закладу принижує їхніх дітей.

А також своїх підлеглих - додають учителі. Раніше педагоги боялися, що директорша зіпсує їм кар'єру, тому звільнялися мовчки. Тепер, натхнені прикладом батьків, налаштовані боротися за те, щоб їм дали іншого керівника.



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Теги: школа, скандал, Волинь
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