Волинянин-учасник шоу «Х-фактор» тріумфував на пісенному фестивалі
Сьогодні, 12:58
Волинянин Богдан Карпук, який нещодавно брав участь у популярному шоу «Х-фактор», тріумфував на Міжнародному фестивалі-конкурсі «Україна – це ми!».
Захід відбувся 22-го листопада у колонній залі КМДА, - інформує прес-служба кафедри академічного та естрадного вокалу університету Грінченка.
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Богдан Карпук, студент VI курсу Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка, здобув диплом лауреата І ступеня.
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Захід відбувся 22-го листопада у колонній залі КМДА, - інформує прес-служба кафедри академічного та естрадного вокалу університету Грінченка.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: «На кастинг я потрапив випадково», – волинянин-учасник шоу «Х-фактор»
Богдан Карпук, студент VI курсу Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка, здобув диплом лауреата І ступеня.
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