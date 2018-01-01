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Волинянин-учасник шоу «Х-фактор» тріумфував на пісенному фестивалі

Волинянин-учасник шоу «Х-фактор» тріумфував на пісенному фестивалі
Волинянин Богдан Карпук, який нещодавно брав участь у популярному шоу «Х-фактор», тріумфував на Міжнародному фестивалі-конкурсі «Україна – це ми!».

Захід відбувся 22-го листопада у колонній залі КМДА, - інформує прес-служба кафедри академічного та естрадного вокалу університету Грінченка.

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Богдан Карпук, студент VI курсу Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка, здобув диплом лауреата І ступеня.
Волинянин-учасник шоу «Х-фактор» тріумфував на пісенному фестивалі

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Теги: тріумф, Богдан Карпук
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