Волинянин-учасник шоу «Х-фактор» тріумфував на пісенному фестивалі

Богдан Карпук, який нещодавно брав участь у популярному шоу «Х-фактор», тріумфував на Міжнародному фестивалі-конкурсі «Україна – це ми!».



Захід відбувся 22-го листопада у колонній залі КМДА, - інформує прес-служба кафедри академічного та естрадного вокалу університету Грінченка.



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Богдан Карпук, студент VI курсу Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка, здобув диплом лауреата І ступеня.



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