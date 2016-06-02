На Одещині в закинутому будинку знайшли тіло 9-річної дівчинки





Про це повідомляє прес-служба поліції, - пише



За наявною інформацією, загибла – дитина 2009 року народження. Під час огляду встановлено, що попередньо дитина була зґвалтована та задушена.



Як повідомив згодом перший заступник голови Нацполіції Вячеслав Аброськін, за гарячим слідами вбивцю дівчинки вже спіймали. Поліція затримала його.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Одещині 23 листопада в одному з сіл Білгород-Дністровського району в закинутому будинку знайшли тіло дівчинки.Про це повідомляє прес-служба поліції, - пише ТСН За наявною інформацією, загибла – дитина 2009 року народження. Під час огляду встановлено, що попередньо дитина була зґвалтована та задушена.Як повідомив згодом перший заступник голови Нацполіції, за гарячим слідами вбивцю дівчинки вже спіймали. Поліція затримала його.

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