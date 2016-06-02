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На Одещині в закинутому будинку знайшли тіло 9-річної дівчинки

На Одещині в закинутому будинку знайшли тіло 9-річної дівчинки
На Одещині 23 листопада в одному з сіл Білгород-Дністровського району в закинутому будинку знайшли тіло дівчинки.

Про це повідомляє прес-служба поліції, - пише ТСН.

За наявною інформацією, загибла – дитина 2009 року народження. Під час огляду встановлено, що попередньо дитина була зґвалтована та задушена.

Як повідомив згодом перший заступник голови Нацполіції Вячеслав Аброськін, за гарячим слідами вбивцю дівчинки вже спіймали. Поліція затримала його.



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Теги: тіло, дитина
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Коментарі 1
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Такі злочини притаманні послідовникам Руськага мира .
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