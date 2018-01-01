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У Луцьку вшанували пам’ять Михайла Грушевського

У Луцьку вшанували пам’ять Михайла Грушевського
У Луцьку поклали квіти до пам'ятника Михайлу Грушевському.

Про це повідомили у відділі інформаційної політики облдержадміністрації.

Михайло Грушевський – відомий український історик, громадський та політичний діяч, Голова Центральної Ради Української Народної Республіки. Завтра ж, 24 листопада 2018 року, виповнюється 84-и роки з дня смерті видатного українця.

Тож напередодні волиняни поклали квіти до пам’ятника Михайла Грушевського. Серед присутніх – начальник управління культури, з питань релігій та національностей ОДА Ольга Чубара.

Слід додати, що пам’ятні заходи сьогодні відбуваються на всій території країни.

У Луцьку вшанували пам’ять Михайла Грушевського
У Луцьку вшанували пам’ять Михайла Грушевського
У Луцьку вшанували пам’ять Михайла Грушевського
У Луцьку вшанували пам’ять Михайла Грушевського
У Луцьку вшанували пам’ять Михайла Грушевського

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Теги: Михайло Грушевський, пам'ять, вшанування
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