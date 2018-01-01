У Луцьку вшанували пам’ять Михайла Грушевського
Сьогодні, 15:58
У Луцьку поклали квіти до пам'ятника Михайлу Грушевському.
Про це повідомили у відділі інформаційної політики облдержадміністрації.
Михайло Грушевський – відомий український історик, громадський та політичний діяч, Голова Центральної Ради Української Народної Республіки. Завтра ж, 24 листопада 2018 року, виповнюється 84-и роки з дня смерті видатного українця.
Тож напередодні волиняни поклали квіти до пам’ятника Михайла Грушевського. Серед присутніх – начальник управління культури, з питань релігій та національностей ОДА Ольга Чубара.
Слід додати, що пам’ятні заходи сьогодні відбуваються на всій території країни.
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Про це повідомили у відділі інформаційної політики облдержадміністрації.
Михайло Грушевський – відомий український історик, громадський та політичний діяч, Голова Центральної Ради Української Народної Республіки. Завтра ж, 24 листопада 2018 року, виповнюється 84-и роки з дня смерті видатного українця.
Тож напередодні волиняни поклали квіти до пам’ятника Михайла Грушевського. Серед присутніх – начальник управління культури, з питань релігій та національностей ОДА Ольга Чубара.
Слід додати, що пам’ятні заходи сьогодні відбуваються на всій території країни.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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