У Луцьку вшанували пам’ять Михайла Грушевського





Про це повідомили у відділі інформаційної політики облдержадміністрації.



Михайло Грушевський – відомий український історик, громадський та політичний діяч, Голова Центральної Ради Української Народної Республіки. Завтра ж, 24 листопада 2018 року, виповнюється 84-и роки з дня смерті видатного українця.



Тож напередодні волиняни поклали квіти до пам’ятника Михайла Грушевського. Серед присутніх – начальник управління культури, з питань релігій та національностей ОДА Ольга Чубара.



Слід додати, що пам’ятні заходи сьогодні відбуваються на всій території країни.





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