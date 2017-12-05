Лучан кличуть зігрітися джазом на фестивалі





Насолодитися чудовою музикою містяни та гості міста зможуть 14-16 грудня з 19:00 у стінах Волинського обласного академічного театру ляльок, - повідомили організатори.



В рамках фестивалю до нашого міста завітають музиканти з США, Норвегії, Бельгії, Німеччини, Угорщини, Франції, України та Польщі.



На поціновувачів джазу чекають виступи всесвітньо відомих гуртів Leléka, Jonas Cambien Trio, Spiritual Leftovers feat. Manu Domergue ,Silhouette and Vinx, Ark Ovrutski New York Quartet feat. Benny Benack, Aleksandra Kutrzepa Quartet (Польща).



Квитки на Jazz Bez у Луцьку можна придбати на сайті kasa.in.ua за посиланням:

14 грудня – https://kasa.in.ua/xviii-mezdunarodnyj-dzazovyj-festival-j-azzbez-v-lucke

15 грудня – https://kasa.in.ua/xviii-miznarodnij-dzazovij-festival-jazzbez-u-lucku

16 грудня – https://kasa.in.ua/xviii-miznarodnij-dzazovij-festival-jazzbez-u-lucku-luck



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