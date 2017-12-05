Лучан кличуть зігрітися джазом на фестивалі
Сьогодні, 19:45
У Луцьку відбудеться XVIII міжнародний джазовий фестиваль JAZZ BEZ.
Насолодитися чудовою музикою містяни та гості міста зможуть 14-16 грудня з 19:00 у стінах Волинського обласного академічного театру ляльок, - повідомили організатори.
В рамках фестивалю до нашого міста завітають музиканти з США, Норвегії, Бельгії, Німеччини, Угорщини, Франції, України та Польщі.
На поціновувачів джазу чекають виступи всесвітньо відомих гуртів Leléka, Jonas Cambien Trio, Spiritual Leftovers feat. Manu Domergue ,Silhouette and Vinx, Ark Ovrutski New York Quartet feat. Benny Benack, Aleksandra Kutrzepa Quartet (Польща).
Квитки на Jazz Bez у Луцьку можна придбати на сайті kasa.in.ua за посиланням:
14 грудня – https://kasa.in.ua/xviii-mezdunarodnyj-dzazovyj-festival-j-azzbez-v-lucke
15 грудня – https://kasa.in.ua/xviii-miznarodnij-dzazovij-festival-jazzbez-u-lucku
16 грудня – https://kasa.in.ua/xviii-miznarodnij-dzazovij-festival-jazzbez-u-lucku-luck
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Насолодитися чудовою музикою містяни та гості міста зможуть 14-16 грудня з 19:00 у стінах Волинського обласного академічного театру ляльок, - повідомили організатори.
В рамках фестивалю до нашого міста завітають музиканти з США, Норвегії, Бельгії, Німеччини, Угорщини, Франції, України та Польщі.
На поціновувачів джазу чекають виступи всесвітньо відомих гуртів Leléka, Jonas Cambien Trio, Spiritual Leftovers feat. Manu Domergue ,Silhouette and Vinx, Ark Ovrutski New York Quartet feat. Benny Benack, Aleksandra Kutrzepa Quartet (Польща).
Квитки на Jazz Bez у Луцьку можна придбати на сайті kasa.in.ua за посиланням:
14 грудня – https://kasa.in.ua/xviii-mezdunarodnyj-dzazovyj-festival-j-azzbez-v-lucke
15 грудня – https://kasa.in.ua/xviii-miznarodnij-dzazovij-festival-jazzbez-u-lucku
16 грудня – https://kasa.in.ua/xviii-miznarodnij-dzazovij-festival-jazzbez-u-lucku-luck
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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