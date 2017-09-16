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Яка буде зима 2019 року: прогноз погоди для України

Яка буде зима 2019 року: прогноз погоди для України
Загальне потепління клімату на планеті і всілякі погодні зрушення загального характеру, безумовно, не могли обійти стороною і Україну.

Але, ця непередбачуваність і мінливість утримує офіційні метеорологічні служби від того, щоб давати чіткі прогнози. Пише Рік-2019.

Єдине, про що всі запевняють в один голос, вже в кінці листопада варто очікувати першого снігу і заморозків, переважно, на північному сході та заході країни.

Київ в цей час теплом погода теж балувати не буде, однак після різких, але невеликих морозів слід чекати відлиги до декади-двох тижнів поспіль, отже, є всі підстави припускати, що початок грудня буде відносно теплим.

Незважаючи на плюсову температуру повітря вночі в грудні у всіх регіонах, за винятком півдня, очікуються невеликі заморозки, що разом з опадами здатне призводити до короткочасної ожеледиці.

Таке чергування тепла і морозів триватиме, швидше за все, майже до кінця місяця, але на свята очікуються рясні снігопади і невелике похолодання, так що Новий рік є всі шанси зустріти класично!

Однак до кінця січня-лютого суворі арктичні маси доберуться і до нас, і слідом за усіма країнами Європи на короткий термін ми випробуємо критичні значення морозів. Аж до -30 градусів. Як тільки вони минуть, країні знову слід очікувати аномальних хуртовин – особливо лютуватимуть вони будуть на заході і в центральній частині країни.

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Теги: зима, погода, прогноз
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